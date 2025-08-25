En vivo

Mundo

Grupo humanitario denuncia ataque de guardacostas de Libia en el Mediterráneo

SOS Méditerranée afirmó que su barco sufrió disparos de la guardia costera de Libia mientras buscaban migrantes en peligro en el Mediterráneo. El hecho ocurrió a 40 millas de la costa libia.

25/08/2025 | 09:30Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

EL CAIRO (AP) — Un grupo humanitario afirmó que la guardia costera de Libia disparó contra su embarcación mientras buscaba un bote de migrantes en peligro en el mar Mediterráneo.

La organización sin fines de lucro SOS Méditerranée reveló detalles del enfrentamiento el lunes. Indicó que la guardia costera libia disparó contra la embarcación en aguas internacionales durante 20 minutos el domingo por la tarde, a unas 40 millas náuticas al norte de la costa libia.

No se reportaron víctimas, aunque el grupo señaló que la embarcación sufrió daños significativos.

El ataque pareció ser uno de los más violentos que involucran a un barco de rescate europeo y a la guardia costera libia, que recibe entrenamiento, equipo y financiamiento de la Unión Europea.

Un portavoz de la guardia costera no respondió a una solicitud de comentarios.

SOS Méditerranée opera el Ocean Viking, con bandera noruega, en asociación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? La guardia costera de Libia disparó contra un barco de SOS Méditerranée que buscaba migrantes en peligro.

¿Quién lo denunció? La organización sin fines de lucro SOS Méditerranée fue la que reportó el ataque.

¿Cuándo sucedió? El enfrentamiento tuvo lugar el domingo por la tarde.

¿Dónde ocurrió? A aproximadamente 40 millas náuticas de la costa de Libia.

¿Cuál fue el resultado? No hubo víctimas, pero la embarcación sufrió daños significativos.

[Fuente: AP]

