Grealish busca reflotar su carrera en Everton tras ser cedido por una temporada de Man City

Jack Grealish, ex Aston Villa, se unió a Everton en un acuerdo de préstamo, buscando retomar su carrera tras su paso por el Manchester City.

12/08/2025 | 13:54Redacción Cadena 3

FOTO: Grealish busca reflotar su carrera en Everton tras ser cedido por una temporada de Man City

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El centrocampista inglés Jack Grealish buscó reflotar su carrera después de unirse el martes a Everton en un acuerdo de préstamo por una temporada procedente del Manchester City.

Grealish, de 29 años, se convirtió en el jugador más caro del país tras un traspaso en 2021 de Aston Villa al City por 100 millones de libras (entonces 139 millones de dólares). Fue un fijo habitual en la histórica temporada 2022-23 del City, cuando el equipo ganó la Liga de Campeones, la Liga Premier y la Copa FA.

Sin embargo, Grealish perdió protagonismo en las últimas dos temporadas. Ni siquiera formó parte del equipo del City en el reciente Mundial de Clubes, y optó por mudarse al Everton por una temporada antes del Mundial 2026 en América del Norte.

“Estoy encantado de firmar con Everton, es enorme para mí, sinceramente”, expresó Grealish. “Este es un gran club, con grandes aficionados”.

La cesión no solo apartó a un jugador con un alto salario de la nómina del City, sino también a uno de los muchos centrocampistas ofensivos en el nutrido plantel del City.

Grealish a menudo tuvo un papel libre y creativo cuando se hizo un nombre en el Villa, pero debió ser más disciplinado y restringido como delantero por la izquierda en el esquema de Pep Guardiola, entrenador del City.

El entrenador de Everton David Moyes intentará sacar lo mejor de Grealish nuevamente. El primer partido del equipo en la temporada de la Liga Premier League fue el lunes con una visita a Leeds.

“Tan pronto como hablé con el entrenador, supe que solo había un lugar al que quería ir”, expresó Grealish.

¿Quién es el jugador involucrado en el préstamo? Jack Grealish es el jugador que se unió a Everton en préstamo.

¿De dónde viene Grealish? Proviene del Manchester City, donde se encontró con poco protagonismo en las últimas temporadas.

¿Qué busca conseguir Grealish en Everton? Busca reflotar su carrera y recuperar su nivel antes del Mundial 2026.

¿Cuál ha sido el papel de Grealish en el City? Fue un jugador clave en la temporada 2022-23, logrando títulos importantes, pero luego perdió protagonismo.

¿Quién es el entrenador de Everton? David Moyes es el entrenador que espera sacar lo mejor de Grealish.

[Fuente: AP]

