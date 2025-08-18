Grandes nombres y premio jugoso en dobles mixtos del US Open generan críticas

FOTO: Hay un premio jugoso y grandes nombres en los dobles mixtos del US Open. ¿Por qué hay críticas?

Campeones de individuales de Grand Slam como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek y Madison Keys jugaron por algo de dinero extra —bueno, mucho dinero extra, según cualquier estándar: un millón de dólares para la pareja ganadora— y trataron de alzar un trofeo en el renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

Mientras tanto, los mejores de los mejores en dobles no estuvieron tan emocionados.

Sara Errani, una de las campeonas de dobles mixtos del año pasado en Nueva York, calificó de “triste” y “sin sentido” el cambio de formato en una entrevista con The Associated Press. Ella y Andrea Vavassori, quienes defendieron su título, fueron el único auténtico equipo de dobles que compitió el martes y miércoles en Flushing Meadows.

Hace un año, solo dos jugadores de individuales con alto ranking participaron.

“Sería como si, en los Juegos Olímpicos, no dejaran participar a los verdaderos saltadores de altura, y en su lugar hicieran competir a jugadores de baloncesto en el salto de altura porque es más ‘interesante’. Si quieres hacer eso, supongo que puedes, pero no puedes otorgarles medallas”, dijo Errani. “No puedes tener un trofeo de dobles de Grand Slam y no dejar que los jugadores de dobles participen. ... Los estás excluyendo de su deporte. Es deshonesto.”

¿Quiénes compiten en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos 2025?

Los principales cabezas de serie, basados en sus clasificaciones combinadas de individuales, son Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024, y Jack Draper, semifinalista hace un año. Draper estuvo con su tercer compañera después de que la campeona olímpica Zheng Qinwen y la ex número dos Paula Badosa se retiraran por lesiones. Sus oponentes iniciales podrían ser la pareja más esperada: Alcaraz, el cinco veces campeón de Grand Slam, y Emma Raducanu, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021.

Otros equipos incluyen a Sinner y Katerina Siniakova, campeona de dobles en 10 citas de Slam.

También están Swiatek y Casper Ruud; Keys y Frances Tiafoe; Venus Williams y Reilly Opelka; Taylor Fritz y Elena Rybakina; Naomi Osaka y Gael Monfils; Novak Djokovic y Olga Danilovic; y Daniil Medvedev y Mirra Andreeva.

“Va a contar como un verdadero Grand Slam. El premio en dinero es excelente”, dijo Fritz, subcampeón de Sinner en individuales en Flushing Meadows hace un año. “Estamos 100% allí para intentar ganarlo.”

Tiafoe expresó: “Al ver el premio en dinero, todos dijeron: ‘Vamos, pase lo que pase.’”

¿Qué es diferente en los dobles mixtos del US Open?

¿Qué es diferente? En pocas palabras: todo. Eso incluye el premio mayor de un millón un año después de que Errani y Vavassori se repartieran 200.000 dólares.

Incluso las reglas están cambiando, con sets jugados a cuatro juegos en lugar de seis hasta la final del miércoles, puntuación sin ventaja, y desempates en lugar de un tercer set. Hay 16 equipos en lugar de 32. Los partidos se trasladaron de las etapas finales del Abierto de Estados Unidos, superponiéndose con los individuales, a antes del inicio el próximo domingo de los cuadros principales de individuales. La mitad del cuadro se basó en el ranking de individuales, y la otra mitad fue simplemente elegida por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Así es como las estrellas de individuales se involucraron. También es por eso que algunos dicen que todo esto es un poco tonto.

Gaby Dabrowski, una canadiense que posee dos campeonatos importantes en dobles mixtos y ganó el trofeo de dobles femeninos en el Abierto de Estados Unidos 2023, intentó competir junto a su compatriota Felix Auger-Aliassime, pero no figuraron entre las selecciones de comodines de la USTA.

"¿Creo que es un verdadero campeonato de dobles mixtos? No. ¿Creo que podría ayudar al deporte de los dobles al final? Podría”, dijo Dabrowski, “pero no si no puedes tener a ningún jugador de dobles participando.”

¿Por qué algunos jugadores están molestos por los cambios?

Al igual que Errani o Dabrowski, los jugadores de dobles no estuvieron encantados de ser excluidos y perderse un día de pago.

También pensaron que es generalmente degradante para los especialistas en dobles, incluso si la USTA cree que esto puede ayudar a aumentar la popularidad de los dobles.

“Cuando tienes a los nombres más grandes jugando dobles, sí trae un poco más de atención”, dijo Joe Salisbury, un jugador británico que ha ganado dos títulos de Grand Slam en dobles mixtos y cuatro en dobles masculinos. “Pero no estoy seguro de que sea bueno para el evento de dobles, porque realmente no es un evento adecuado. Es solo una exhibición de dos días”.

La directora del torneo, Stacey Allaster, objetó ese tipo de caracterización.

“Seamos absolutamente claros: Esto es un campeonato de Grand Slam. No es una exhibición”, dijo Allaster. “Somos comprensivos con los especialistas en dobles que no les gusta este cambio. ... (Pero) sabemos que cuando los fanáticos ven a los mejores jugadores compitiendo ... esto va a inspirar a más fanáticos no solo a asistir sino a jugar tenis, y en última instancia va a hacer crecer el deporte”.