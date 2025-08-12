Grafiti antisemita fue pintado en el Muro de los Lamentos en Israel

El Muro de los Lamentos apareció este martes con un grafiti según el cual “Hay un Holocausto en Gaza”, informaron medios internacionales.

La pintada en hebreo con tinta roja apareció en el sitio histórico, reconocido como el lugar más sagrado para el judaísmo, indica un informe de Newsweek.

También denunciaron que hubo mensajes similares en la Gran Sinagoga.

Desde la administración del Muro Occidental lamentaron el hecho y expresaron en un comunicado que se trató de “un acto grave que constituye profanación y daño a la santidad del lugar sagrado para el pueblo judío”.

“Un lugar sagrado no es un lugar para expresar protestas – sean cuales sean – y mucho más cuando se hace en el lugar más sagrado a todo el pueblo judío. La Policía debe investigar el incidente, localizar a los autores de esta profanación y llevarlos ante la Justicia”, expresó el rabino Shmuel Rabinowitz.

Según informaron medios de Israel, la Policía detuvo a un joven de 27 años residente de Jerusalén como posible sospechoso del vandalismo, quien ya había sido detenido hace unos días en Tel Aviv por un hecho similar en un monumento a un soldado caído en los enfrentamientos con Hamás.

La Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) tomó acciones para eliminar por completo el grafiti, que fue considerado como un mensaje antisemita.

“Dañar sitios de antigüedades constituye una grave violación de la ley y, por supuesto, del patrimonio cultural de todos nosotros. Esto es doblemente grave cuando se trata del Muro de los Lamentos, un sitio de inmensa importancia histórica, cultural y religiosa”, señaló Ami Shahar, jefe de la Administración de Preservación de la IAA.

Lanzaron paquetes con ayuda humanitaria sobre Gaza

Cinco países lanzaron desde el aire un total de 97 paquetes de alimentos hacia Gaza este martes mientras se registra una severa hambruna en el enclave sitiado, informó la agencia de noticias Xinhua.

Los paquetes con ayuda fueron enviados por Alemania, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Francia, informó el ejército israelí, el cual señaló que las entregas fueron hechas “de acuerdo con las instrucciones del escalafón político”. El ejército indicó que se espera que los lanzamientos de ayuda desde el aire continúen en cooperación con otros países, a la vez que rechazó que Israel deliberadamente esté provocando la inanición en Gaza.

También hoy, el director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, informó a Al Jazeera TV que la hambruna en el enclave entró en “etapas avanzadas y peligrosas” afectando a grupos de todas las edades. Alrededor de 350.000 niños menores de cinco años sufren graves condiciones de salud debido a la desnutrición, indicó.

Las autoridades de salud de Gaza reportaron cinco muertes más por hambruna y desnutrición en el último día, entre ellas dos niños, lo que elevó el número total de muertes relacionadas con el hambre a 227, incluidos 103 niños. El número total de personas que murieron por los ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 61.599, además de 154.088 heridas, de acuerdo con las autoridades de salud.