Mundo

Gobierno colombiano niega un acuerdo militar con Venezuela ante tensiones con EEUU

El gobierno colombiano negó que existiera un acuerdo militar con Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que no hay cooperación militar con el país vecino.

20/08/2025 | 19:02Redacción Cadena 3

FOTO: Gobierno colombiano niega que exista un acuerdo militar con Venezuela en medio de tensión con EEUU

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano negó el miércoles que existiera un acuerdo militar con Venezuela como parte de un reciente memorando mutuo para crear una zona económica binacional en la frontera común, justo en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

“Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de operación conjunta militar” con Venezuela, aseguró ante el Congreso el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rendición de cuentas citada por congresistas que manifestaron su preocupación por el alcance de lo acordado con Venezuela en julio cuando ambos países firmaron un memorando de entendimiento comercial.

Benedetti aclaró que no son ciertas las versiones de “medios de opinión” sobre una cooperación militar para “enfrentar una supuesta ocupación de Estados Unidos en territorio venezolano”.

Estados Unidos desplegó tres buques de guerra en las aguas frente a Venezuela como parte de los intentos del presidente Donald Trump para combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro rechazó el despliegue y ordenó activar a más de 4,5 millones de milicianos en todo el país.

Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en gobernar Colombia, aseguró en la red social X durante el fin de semana que apoyaba a Venezuela e indicó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. La víspera, calificó como un “error” una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

Mientras tanto, Maduro, en un reciente discurso en televisión nacional, habló sobre la posibilidad de “unir a las Fuerzas Militares de Colombia con las de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” para generar un territorio fronterizo “libre de violencia”.

Sin embargo, Petro explicó en X que no lo interpretaba como unir ejércitos, sino “articularlos” para luchar contra el narcotráfico.

El congresista colombiano Jaime Rodríguez Contreras, representante por el partido opositor Cambio Radical, advirtió el miércoles en el debate que los dichos de los presidentes de Colombia y Venezuela han “venido confundiendo” a la opinión pública sobre el alcance del acuerdo para crear una zona económica binacional.

La zona, que iniciaría entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, ha generado preocupación desde su anuncio entre algunos sectores políticos en Colombia que advierten el riesgo de ceder soberanía a Venezuela.

El viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, explicó en el Congreso que el memorando de entendimiento suscrito en julio para crear una zona binacional no se trataba de un instrumento vinculante, sino una “manifestación de voluntad” para la cooperación, especialmente la comercial y de servicios. Agregó que tendría una duración de cinco años y se podría dar por terminada en cualquier momento.

Lectura rápida

¿Qué negó el gobierno colombiano? Negó que existiera un acuerdo militar con Venezuela.

¿Quién aseguró la negativa? Armando Benedetti, ministro del Interior.

¿Cuándo tuvo lugar la declaración? El miércoles pasado en el Congreso.

¿Dónde se firmó el memorando de entendimiento? Entre Táchira y Norte de Santander.

¿Por qué hay tensión con Estados Unidos? Por la actividad militar y la lucha contra el narcotráfico.

[Fuente: AP]

