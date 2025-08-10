Funcionario de organismo nuclear de ONU visitará Irán para mejorar lazos, sin inspecciones previstas

TEHERÁN (AP) — El subjefe del organismo de control nuclear de Naciones Unidas visitó Irán con el objetivo de reavivar las relaciones deterioradas, afirmó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica.

No hubo inspección de las instalaciones nucleares de Irán durante la visita de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) programada para el lunes, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. La visita fue la primera tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, cuando algunas de sus instalaciones nucleares clave fueron atacadas.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ordenó el 3 de julio al país suspender su cooperación con la AIEA, después que ataques aéreos estadounidenses e israelíes impactaron sus instalaciones nucleares más importantes. La decisión probablemente limitó aún más la capacidad de los inspectores para rastrear el programa de Teherán, que había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

“Mientras no hayamos alcanzado un nuevo marco de cooperación, no habrá cooperación, y el nuevo marco definitivamente se basará en la ley aprobada por el Parlamento”, expresó Araghchi.

La semana pasada, los medios estatales citaron a Araghchi diciendo durante un programa de televisión que Teherán solo permitiría la cooperación con la AIEA a través de la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el máximo organismo de seguridad del país.

Irán tuvo inspecciones limitadas de la AIEA en el pasado como táctica de presión en las negociaciones con Occidente, y no está claro cuán pronto se reanudarían las conversaciones entre Teherán y Washington para un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la AIEA habían evaluado que Irán tuvo por última vez un programa organizado de armas nucleares en 2003, aunque Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% —un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Estados Unidos bombardeó tres importantes sitios nucleares iraníes en Irán en junio mientras Israel libraba una guerra aérea con Irán. Casi 1.100 personas murieron en Irán, incluidos muchos comandantes militares y científicos nucleares, mientras que 28 murieron en Israel.

