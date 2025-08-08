Fuerzas paquistaníes abaten a 33 milicianos en operación nocturna cerca de frontera afgana

QUETTA, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad paquistaníes mataron a 33 milicianos que intentaron ingresar al suroeste afectado por la insurgencia desde el vecino Afganistán, informó el ejército el viernes.

El ejército detalló en un comunicado que se llevó a cabo una operación nocturna en el distrito de Zhob de la provincia de Baluchistán, donde las tropas detectaron a “Khwarij”, una frase que el gobierno utiliza para referirse a los talibanes paquistaníes.

El ejército agregó que se lleva a cabo una operación de búsqueda para encontrar y eliminar a cualquier insurgente restante.

Pakistán a menudo acusó al gobierno talibán en Afganistán de hacer la vista gorda ante los milicianos que operan cerca de la frontera. Kabul negó la acusación.

El ejército paquistaní señaló que los insurgentes que fueron abatidos contaban con el apoyo de India, aunque no ofreció pruebas para respaldar la acusación. Pakistán ha acusado durante mucho tiempo a Nueva Delhi de apoyar a los talibanes paquistaníes y a los separatistas en Baluchistán.

De momento no hubo comentarios desde Nueva Delhi.

En un comunicado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, elogió a las fuerzas de seguridad por lo que calificó como una operación exitosa.

También el viernes, el gobierno en Baluchistán informó que suspendió el servicio de internet móvil hasta el 31 de agosto por razones de seguridad. La medida se toma antes del feriado del Día de la Independencia el 14 de agosto, que celebra la independencia de Pakistán del dominio colonial británico en 1947. En los últimos años, los insurgentes en Baluchistán han atacado a personas que venden banderas nacionales antes del feriado.

Baluchistán ha sido durante años el escenario de una insurgencia por parte de grupos separatistas, junto con ataques de los talibanes paquistaníes y el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán. Los separatistas exigen la independencia del gobierno central de Pakistán en Islamabad.

Las autoridades aseguran que la insurgencia ha sido en gran medida sofocada, pero la violencia continúa.

Actualmente, las fuerzas de seguridad de Pakistán también llevan a cabo operaciones basadas en inteligencia en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, donde las tropas mataron en abril a 54 talibanes paquistaníes en lo que las autoridades describieron como el enfrentamiento más mortífero para los milicianos en un solo día este año.

Pakistán ha registrado un aumento en los ataques de insurgentes, la mayoría reivindicados por los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, y son aliados de los talibanes afganos.

TTP es un grupo separado y se ha envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Afganistán en 2021. Muchos líderes y combatientes de TTP han encontrado refugio en Afganistán desde entonces.

