Fuerte terremoto en el este de Afganistán deja al menos 800 muertos

KABUL, Afganistán (AP) — Al menos 812 personas murieron y 2.817 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el este de Afganistán, informó este lunes Zabihullah Mujahid, portavoz del Gobierno interino afgano.

Mujahid informó que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar, con 800 muertos y 2.500 heridos confirmados.

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En Kunar, la cifra de fallecidos era inicialmente de 610, con 1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas.

En Nangarhar, se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani, quien añadió que equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre. Mientras tanto en la provincia de Laghman se registraron 58 heridos y en la de Nuristán cuatro heridos.

Las cifras de víctimas son estimaciones iniciales y es probable que aumenten a medida que avancen las evaluaciones, declaró el funcionario.

/Inicio Código Embebido/

The #Kunar earthquake has left deep wounds, over 700 lives lost & thousands injured. The Afghan government is standing with its people, working tirelessly to rescue, heal & rebuild. Together, we will overcome this tragedy. #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/KhBFyTJoYm — Muhammad Jalal (@MJalalAf) September 1, 2025

/Fin Código Embebido/

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

Brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

Un terremoto de magnitud 6,3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas perecieron. La ONU dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente 1.500. Fue el desastre natural más mortífero que ha golpeado Afganistán en la memoria reciente.

/Inicio Código Embebido/

?? Afganistan'in Kunar vilayetindeki depremzedeler: "Evlerimiz yikildi, insanlar enkazin altinda, her türlü yardima ihtiyacimiz var. Sesimizi duyan Müslümanlar Allah rizasi için yardim etsin." pic.twitter.com/LP76VCbfKs — Halid Abdurrahman (@hldabdurahman) September 1, 2025

/Fin Código Embebido/