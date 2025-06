Francia calcula un gasto de 6.800 millones de dólares para los Juegos Olímpicos de París

PARÍS (AP) — El tribunal de cuentas de Francia calculó que el gasto público total para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 ascendió a 6.000 millones de euros, equivalentes a 6.800 millones de dólares. En un informe preliminar, la Cour des Comptes subrayó que la cifra incluye 2.770 millones de euros destinados a la organización del evento y 3.190 millones de euros para inversiones en infraestructura.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 contradijeron estas estimaciones mediante comentarios anexos al informe. Afirmaron que determinados gastos previos al evento, así como aquellos que continuarán después de su finalización, no deberían ser considerados como parte de los Juegos. En este sentido, argumentaron que era inapropiado atribuir grandes inversiones exclusivamente a este evento, ya que muchos de esos proyectos habían sido iniciados con anterioridad.

“A través de sus elecciones metodológicas, la Corte ha eludido la pregunta clave que podría enriquecer el debate público: ¿cuánto dinero público se habría ahorrado si no se hubieran celebrado los Juegos en París?”, expresó Tony Estanguet, el ex presidente del comité organizador.

Estanguet reiteró que la suma mencionada sería, en realidad, considerablemente menor que los 6.000 millones de euros citados por la corte. El comité organizador estima que dicha cifra no alcanzaría los 2.000 millones de euros, y resalta que los beneficios económicos que se anticipan por la celebración de los Juegos podrían multiplicar entre tres y cinco veces esa inversión inicial.

La Cour des Comptes aclaró que su informe se basa en datos disponibles hasta el 31 de marzo de 2025 y no busca presentar conclusiones definitivas. A su vez, destacaron que no se han incluido en este análisis los efectos económicos, tanto positivos como negativos, de los Juegos sobre la actividad económica o los ingresos fiscales, ni la evaluación de los gastos fiscales relacionados con su organización. En este aspecto, el tribunal afirmó que las autoridades fiscales comunicaron que no hay planes para realizar una estimación global y exhortaron al Estado a avanzar en esa evaluación sin demoras.

