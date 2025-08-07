Fiscales en Tailandia presentan cargos contra decenas por mortal colapso de edificio

BANGKOK (AP) — Fiscales estatales en Tailandia acusaron formalmente a 23 individuos y empresas por cargos relacionados con el colapso de un edificio de oficinas en Bangkok tras un terremoto, causando la muerte de al menos 92 personas.

El rascacielos parcialmente construido, que iba a albergar la nueva Oficina de Auditoría del Estado, fue el único en Tailandia que colapsó completamente el 28 de marzo debido al terremoto de magnitud 7,7, cuyo epicentro se ubicó en la vecina Myanmar.

Entre los acusados se encuentran los contratistas principales del proyecto: Italian-Thai Development Co. y su socio chino en la empresa conjunta para el proyecto, la compañía China Railway No.10.

El presidente de Italian-Thai Development, Premchai Karnasuta, y el director local de China Railway No.10, Zhang Chuanling, también fueron acusados junto con otros, incluidos diseñadores, ingenieros y varias otras empresas.

Los cargos en las diversas acusaciones incluyen negligencia profesional en el diseño, supervisión o prácticas de construcción que no cumplieron con los estándares de ingeniería, resultando en peligro para otros y causando muertes, según un comunicado de la Fiscalía General.

Cargos adicionales incluyen falsificación y uso de documentos falsificados.

Varios de los acusados el jueves ya se habían entregado a la policía y negaron cualquier delito.

Una investigación realizada por la policía y otros funcionarios encontró que los defectos de diseño y estructurales fueron la causa del colapso del edificio y que algunos de los diseños aprobados oficialmente no se implementaron.

El epicentro del terremoto fue en el centro de Myanmar, donde mató a más de 3,700 personas y causó grandes daños en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, y en la capital Naipidó.

La acusación contra Premchai de Italian-Thai Development es su segundo gran enfrentamiento con la ley. En 2019, fue condenado por matar animales protegidos y posesión ilegal de armas mientras cazaba en un santuario de vida silvestre, por lo que cumplió aproximadamente tres años de prisión.