En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Fiscales en Tailandia presentan cargos contra decenas por mortal colapso de edificio

Fiscales en Tailandia presentaron cargos contra 23 personas y empresas por el colapso de un edificio de oficinas en Bangkok durante un terremoto, que causó la muerte de al menos 92 personas el 28 de marzo.

07/08/2025 | 11:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BANGKOK (AP) — Fiscales estatales en Tailandia acusaron formalmente a 23 individuos y empresas por cargos relacionados con el colapso de un edificio de oficinas en Bangkok tras un terremoto, causando la muerte de al menos 92 personas.

El rascacielos parcialmente construido, que iba a albergar la nueva Oficina de Auditoría del Estado, fue el único en Tailandia que colapsó completamente el 28 de marzo debido al terremoto de magnitud 7,7, cuyo epicentro se ubicó en la vecina Myanmar.

Entre los acusados se encuentran los contratistas principales del proyecto: Italian-Thai Development Co. y su socio chino en la empresa conjunta para el proyecto, la compañía China Railway No.10.

El presidente de Italian-Thai Development, Premchai Karnasuta, y el director local de China Railway No.10, Zhang Chuanling, también fueron acusados junto con otros, incluidos diseñadores, ingenieros y varias otras empresas.

Los cargos en las diversas acusaciones incluyen negligencia profesional en el diseño, supervisión o prácticas de construcción que no cumplieron con los estándares de ingeniería, resultando en peligro para otros y causando muertes, según un comunicado de la Fiscalía General.

Cargos adicionales incluyen falsificación y uso de documentos falsificados.

Varios de los acusados el jueves ya se habían entregado a la policía y negaron cualquier delito.

Una investigación realizada por la policía y otros funcionarios encontró que los defectos de diseño y estructurales fueron la causa del colapso del edificio y que algunos de los diseños aprobados oficialmente no se implementaron.

El epicentro del terremoto fue en el centro de Myanmar, donde mató a más de 3,700 personas y causó grandes daños en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, y en la capital Naipidó.

La acusación contra Premchai de Italian-Thai Development es su segundo gran enfrentamiento con la ley. En 2019, fue condenado por matar animales protegidos y posesión ilegal de armas mientras cazaba en un santuario de vida silvestre, por lo que cumplió aproximadamente tres años de prisión.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Fiscales en Tailandia presentaron cargos por el colapso de un edificio durante un terremoto.

¿Quiénes fueron acusados? 23 individuos y empresas, incluidos líderes de Italian-Thai Development y China Railway No.10.

¿Cuándo ocurrió el colapso? El 28 de marzo, tras un terremoto de magnitud 7,7.

¿Dónde ocurrió el evento? En Bangkok, Tailandia.

¿Por qué se presentaron los cargos? Se determinó la negligencia en el diseño y la construcción que llevó a la tragedia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho