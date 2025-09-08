Fernando Santos deja su cargo como técnico de Azerbaiyán tras dura derrota ante Islandia
Fernando Santos dejó su cargo como técnico de Azerbaiyán tras una dura derrota 5-0 ante Islandia en el inicio de las eliminatorias mundialistas. La federación confirmó su salida en un acuerdo mutuo.
08/09/2025 | 17:32Redacción Cadena 3
FOTO: Santos deja de ser técnico de Azerbaiyán tras derrota ante Islandia en eliminatorias mundialistas
BAKU, Azerbaiyán (AP) — El veterano entrenador Fernando Santos dejó el lunes su puesto con la selección nacional de Azerbaiyán tras una derrota por 5-0 ante Islandia en el primer partido de las eliminatorias para el Mundial del próximo año.
El hombre que llevó a Portugal al título de la Eurocopa de 2016 renunció en una decisión de mutuo acuerdo según informó la federación de fútbol de Azerbaiyán.
Después de la derrota del viernes ante Islandia, Santos fue criticado directamente por el secretario general de la federación, quien dijo que “el entrenador no hizo su tarea”.
“Este equipo y estos jugadores no merecían tal gestión y tal resultado”, expresó Jahanhir Farajullayev sobre Santos en comentarios reportados por la agencia de prensa gubernamental APA.
Azerbaiyán recibirá a Ucrania el martes. El entrenador del equipo Sub21, Aykhan Abbasov, tomará las riendas para ese partido, informó la federación.
Azerbaiyán luego jugará contra Francia el 10 de octubre —día del 71 cumpleaños de Santos— en París, donde Portugal venció al país anfitrión en la final de la Euro 2016. Azerbaiyán enfrentará a Ucrania, con Polonia como sitio neutral, tres días después.
Santos ha sido destituido de los puestos de entrenador de las selecciones nacionales de Polonia y Azerbaiyán desde que llevó a Portugal a los cuartos de final del Mundial de 2022. Portugal perdió ante Marruecos y Santos se fue días después, tras un ciclo de más de ocho años.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? El técnico Fernando Santos dejó su puesto tras una derrota 5-0 ante Islandia en las eliminatorias mundialistas.
¿Quién fue el responsable? La crítica vino del secretario general de la federación de fútbol de Azerbaiyán, Jahanhir Farajullayev.
¿Cuándo ocurrió? La renuncia de Santos se dio el lunes posterior a la derrota, la cual sucedió el viernes anterior.
¿Dónde se llevó a cabo la derrota? El partido se realizó en Azerbaiyán contra Islandia.
¿Por qué se llegó a esta decisión? La gestión de Santos fue considerada insatisfactoria para el equipo nacional.
[Fuente: AP]