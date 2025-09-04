FBI incautó teléfonos y equipo informático durante allanamiento en casa de Bolton

WASHINGTON (AP) — El FBI incautó teléfonos, equipo informático y documentos mecanografiados de la residencia de John Bolton como parte de una investigación sobre si uno de los asesores de seguridad nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump manejó indebidamente secretos gubernamentales, de acuerdo con los registros judiciales que fueron desclasificados el jueves.

La investigación penal salió a la luz pública el mes pasado, cuando agentes registraron la casa de Bolton en Bethesda, Maryland, y su oficina en el Distrito de Columbia. Una persona al tanto del asunto, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir públicamente sobre la pesquisa, señaló en ese momento que se trataba de acusaciones sobre un posible manejo indebido de información confidencial. No se han presentado cargos.

Una coalición de organizaciones de noticias había instado a un juez de Maryland, donde el FBI había solicitado una orden de registro, a desclasificar los documentos relacionados con el allanamiento, argumentando un “enorme interés público” que, según ellos, superaba la necesidad de mantener la confidencialidad.

El jueves se desprecintaron los documentos censurados que arrojaron nueva luz sobre la investigación. Entre ellos se encuentra un inventario de la orden de registro que muestra que el FBI incautó de la casa varios teléfonos, equipo informático, cuatro cajas que contenían actividades diarias impresas, documentos mecanografiados en carpetas etiquetadas como “Trump I-IV”, un archivero blanco etiquetado como “Declaraciones y Reflexiones sobre Ataques Aliados”, entre otras cosas.

Los registros judiciales también hacen mención de dos estatutos penales que sustentan la investigación, incluidas leyes que tipifican como delito recolectar, transmitir o perder información de defensa nacional y retirar y retener documentos o material confidencial sin autorización.

Bolton trabajó como asesor de seguridad nacional durante 17 meses en el primer mandato de Trump, teniendo desacuerdos en lo relacionado con Irán, Afganistán y Corea del Norte antes de ser despedido en 2019. Desde entonces, ha criticado abiertamente el enfoque de Trump en política exterior. En 2020 incluso publicó el libro “The Room Where it Happened”, en el que retrataba a Trump como mal informado.

El Departamento de Justicia había hecho un esfuerzo anterior por investigar si el libro divulgó ilegalmente información confidencial, dando origen a una pesquisa que comenzó durante el primer mandato de Trump y continuó en la presidencia de Joe Biden sin producir cargos criminales. Su abogado dijo en junio de 2021 que la investigación había sido cerrada.

