Falleció Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973

FOTO: Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973 fallece a los 84 años

DRUMMOND, New Brunswick, Canadá (AP) — El jinete Salón de la Fama, Ron Turcotte, quien ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, falleció a los 84 años.

La familia de Turcotte informó, a través de su socio comercial y amigo de toda la vida, Leonard Lusky, que el jinete nacido en Canadá murió de causas naturales en su hogar el viernes en Drummond, New Brunswick.

Turcotte ganó el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes dos veces cada uno entre 1965 y 1973, antes de que su carrera como jinete terminara cuando se cayó de un caballo y sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico. El tiempo récord de Secretariat en Belmont sigue vigente 52 años después.