Mundo

Falleció Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973

El jinete canadiense Ron Turcotte, quien alcanzó la Triple Corona con Secretariat en 1973, falleció a los 84 años en su hogar en Drummond, New Brunswick, por causas naturales.

22/08/2025 | 17:23Redacción Cadena 3

FOTO: Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973 fallece a los 84 años

DRUMMOND, New Brunswick, Canadá (AP) — El jinete Salón de la Fama, Ron Turcotte, quien ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, falleció a los 84 años.

La familia de Turcotte informó, a través de su socio comercial y amigo de toda la vida, Leonard Lusky, que el jinete nacido en Canadá murió de causas naturales en su hogar el viernes en Drummond, New Brunswick.

Turcotte ganó el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes dos veces cada uno entre 1965 y 1973, antes de que su carrera como jinete terminara cuando se cayó de un caballo y sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico. El tiempo récord de Secretariat en Belmont sigue vigente 52 años después.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
Falleció el jinete Ron Turcotte.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento?
Ocurrió en su hogar en Drummond, New Brunswick.

¿A qué edad falleció?
Falleció a los 84 años.

¿Qué logro es reconocido en su carrera?
Es reconocido por haber ganado la Triple Corona con Secretariat en 1973.

¿Cuándo confirmó su familia la muerte?
La familia confirmó la muerte a través de Leonard Lusky.

[Fuente: AP]

