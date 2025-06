Falleció Edmund White, destacado autor gay pionero, a los 85 años de edad

NUEVA YORK (AP) — Edmund White, el renombrado escritor que documentó la revolución gay a través del periodismo, ensayos y novelas como "A Boy’s Own Story" y "The Beautiful Room is Empty", falleció recientemente. Tenía 85 años.

La noticia de su muerte fue confirmada el miércoles por su agente, Bill Clegg, quien no brindó detalles adicionales al respecto.

White, junto con Larry Kramer, Armistead Maupin, y otros, fue parte de un grupo de escritores gay que, en la década de 1970, se convirtieron en las voces de una comunidad dispuesta a visibilizar su existencia. Estuvo presente durante las redadas de Stonewall en 1969, eventos que dieron nacimiento al movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y fue un participante y observador crítico a lo largo de la crisis del SIDA y los cambios en la cultura gay.

Una vida de logros

Residente de Nueva York y París durante la mayor parte de su vida, White fue un prolífico novelista, periodista, biógrafo, dramaturgo, activista y profesor. Su obra "A Boy’s Own Story" se convirtió en un bestseller y en un clásico de la literatura gay. Escribió biografías, como la del dramaturgo Jean Genet y exploró las vidas de figuras literarias como Marcel Proust y Arthur Rimbaud. White también fue profesor de escritura creativa en la Universidad de Princeton, donde compartió su conocimiento con grandes autores como Toni Morrison y Joyce Carol Oates.

Como crítico de su tiempo, White fue reconocido por su capacidad de cerrar la brecha entre las subculturas gay y el público literario en general. El crítico cultural Morris Dickstein afirma en The New York Times que "Edmund White ha emergido como el hombre de letras más versátil", destacando su influencia como escritor cosmopolita.

Compromiso con la comunidad

En la década de 1980, mientras el mundo lidiaba con la epidemia del SIDA, White fue cofundador de Gay Men’s Health Crisis, abogando por la prevención y sensibilización sobre el virus. Él mismo fue diagnosticado como VIH positivo en 1985 y, a lo largo de los años, vio a muchos de sus amigos y compañeros sucumbir ante la enfermedad. En su obra "The Farewell Symphony", reflexionó sobre la experiencia de la comunidad gay en las décadas que atravesó, un viaje de opresión a la emancipación.

A medida que avanzaban los derechos LGBTQ+, White celebró los logros alcanzados, como el derecho a casarse y la igualdad en el servicio militar. En una entrevista expresó: "Estamos en este período post-gay donde puedes ser abiertamente gay sin que eso defina tu escritura".

En 2019, White recibió una medalla del Premio Nacional del Libro por logros de toda una vida, un reconocimiento que celebró como un asombroso cambio de percepción de su obra a lo largo de los años.

Raíces de su narrativa

Nacido en Cincinnati en 1940, White creció en el área de Chicago tras el divorcio de sus padres. Desde joven, su aspiración a escribir y comprender su identidad se manifestaron en sus lecturas, buscando representaciones de sus experiencias. A través de sus obras, exploró la complejidad de ser gay en una sociedad que a menudo lo rechazaba, mientras se aventuraba a encontrar su voz literaria en un mundo cambiante.

White vivió y escribió sus experiencias, enfrentando con valentía el estigma y luchando por la aceptación, convirtiéndose en una figura clave en la literatura y la cultura LGBTQ+. Su legado perdurará en las generaciones futuras.