FOTO: Eze regresa a casa, Arsenal ficha al delantero inglés por 80 millones, un golpe a los Spurs

Arsenal realizó un movimiento importante para terminar el mercado de traspasos del verano fichando al delantero inglés Eberechi Eze, quien, según se informó, también fue pretendido por el Tottenham, su rival del norte de Londres.

Eze se unió desde el Crystal Palace el sábado por una tarifa inicial reportada de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Esto llevó el gasto de Arsenal en esta ventana de transferencias de verano a aproximadamente 250 millones de libras (335 millones de dólares), solo fueron superados por el Liverpool en todo el fútbol europeo.

Para Eze, de 27 años, marcó su regreso al club donde pasó algún tiempo como jugador del equipo juvenil antes de ser liberado a la edad de 13 años. Comenzó su carrera profesional en el Queens Park Rangers de segunda división antes de mudarse al Palace en 2020, donde se convirtió en uno de los mediocampistas ofensivos más emocionantes de la liga y un habitual en la selección de Inglaterra.

“Su trayectoria, su mentalidad y su ambición son exactamente lo que queremos en nuestro equipo, y nos encanta lo mucho que significa para él y su familia unirse a nuestro club”, indicó el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

“Todos esperamos comenzar a trabajar con Eberechi pronto”.