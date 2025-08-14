Exsocios demandan a Priscilla Presley por más de 50 millones de dólares

Los antiguos socios comerciales de Priscilla Presley presentaron una demanda por la que buscan más de 50 millones de dólares en daños, alegando fraude e incumplimiento de contrato.

Brigitte Kruse y Kevin Fialko presentaron la demanda el lunes en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Entre muchas otras acusaciones, afirmaron que Presley los utilizó para explotar financieramente su nombre, imagen y semejanza, ocultando el hecho de que había vendido esos derechos décadas antes.

La demanda llegó poco más de un año después de que Presley, la exesposa de Elvis Presley de 80 años, demandara a Kruse y Fialko, alegando que se involucraron en un abuso de ancianos en un “plan meticulosamente planeado y aborrecible” para “aprovecharse de una mujer mayor ganándose su confianza, aislándola de las personas más importantes en su vida y engañándola para que creyera que se ocuparían de ella (personal y financieramente), mientras que su verdadero objetivo era despojarla de hasta el último centavo que tenía”.

El abogado de Kruse y Fialko, Jordan Matthews, afirmó el miércoles en un comunicado que “la evidencia establecerá que las verdaderas víctimas aquí son mis clientes, quienes invirtieron millones y años de arduo trabajo en revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionados y falsamente acusados una vez que el dinero estaba sobre la mesa y todos los problemas personales y comerciales se habían resuelto”.

La demanda de Kruse y Fialko dice que Kruse es una subastadora conocida y Fialko un empresario exitoso, ambos involucrados en objetos coleccionables de Elvis Presley. El dúo previamente demandó a Priscilla Presley en Florida.

Afirman que ella acudió a ellos en 2021 buscando ayuda para salvarse de la ruina financiera, en lo que trabajaron miles de horas.

“Kruse y Fialko desplegaron propiedad intelectual, conocimientos y marketing creativo para mejorar la marca de Priscilla”, decía la demanda, y formaron varias empresas para explotar su nombre, imagen y semejanza.

Pero dicen que mientras esto sucedía, Presley les ocultó que había vendido los derechos para licenciar su nombre como parte de un acuerdo de 6,5 millones de dólares con Elvis Presley Enterprises en 2005.

La demanda dice que cuando se le confrontó sobre el acuerdo previo, Presley negó repetidamente haberlo hecho, y luego dijo que lo había olvidado cuando se le presentó evidencia de ello.

La demanda también alega que Presley buscó aprovechar la muerte en 2023 de su hija y heredera de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, para recuperar su participación en el patrimonio de Elvis.

Priscilla y Elvis Presley estuvieron casados desde 1967 hasta 1973, se divorciaron cuatro años antes de la muerte de la leyenda del rock ‘n’ roll.

Kruse y Fialko dicen que negociaron un acuerdo en 2023 para poner fin a una disputa legal sobre el patrimonio entre Priscilla Presley y la hija de Lisa Marie Presley, la actriz Riley Keough, consiguiendo para Priscilla Presley 2,4 millones de dólares.

Pero la demanda dice que ella los cortó en violación de los contratos poco después, los difamó públicamente y luego los demandó.

La demanda de Priscilla Presley dice que Kruse y Fialko la convencieron fraudulentamente de que eran esenciales para su recuperación financiera, y que sus antiguos asesores de confianza la habían engañado.

Dijo que la obligaron a participar en empresas ficticias, perdió el control de su nombre, imagen y semejanza, y la forzaron a una “forma de servidumbre por contrato”.

“Al aislarla e involucrarse en cada aspecto de su vida, los Demandados pudieron inducir fraudulentamente a Presley a otorgarles poder notarial, control sobre sus fideicomisos familiares y personales, y control sobre sus cuentas bancarias”, decía la demanda.

Priscilla se convirtió en una figura pública importante cuando era adolescente debido a su relación con uno de los hombres más famosos del mundo.

Nunca dejó de estar en el ojo público, pero ha recuperado una prominencia especial en los últimos años a través de la película de 2022 de Baz Luhrmann “Elvis” y la película de 2023 de Sofia Coppola “Priscilla”, basada en sus memorias.

También es actriz y protagonizó la franquicia original de “Naked Gun” ("¿Y dónde está el policía?”) en los años 80 y 90, y tuvo un cameo en su nueva versión.

Se envió un correo electrónico en busca de comentarios al abogado de Presley sin recibir respuesta.

