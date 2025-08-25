Estudiantes protestan en Indonesia contra las elevadas prestaciones de legisladores

FOTO: Policía se enfrentan con estudiantes que protestan por prestaciones de legisladores en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — La policía antidisturbios disparó múltiples rondas de gas lacrimógeno contra miles de estudiantes que lanzaban piedras y que intentaron llegar al Parlamento en la capital de Indonesia para protestar contra las elevadas prestaciones de los miembros del Parlamento.

Los manifestantes estuvieron indignados por los informes recientes de que 580 miembros de la Cámara de Representantes habían estado recibiendo una subvención para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares) al mes desde septiembre de 2024. Consideraron que las prestaciones fueron injustas debido a las dificultades económicas que enfrentó la mayoría de los ciudadanos.

La policía lanzó gas lacrimógeno cuando los manifestantes intentaron acercarse al Parlamento. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y botellas a la policía antidisturbios y prendiendo fuego bajo un paso elevado cerca del complejo del Parlamento, que estuvo fuertemente custodiado.

Las autoridades bloquearon las calles que condujeron al edificio del Parlamento, incluidas varias carreteras de peaje, lo que causó graves atascos de tráfico en la ciudad. Más de 1.200 efectivos de seguridad fueron desplegados para asegurar el complejo.

Por el momento no hubo reportes de heridos por el enfrentamiento del lunes. Los manifestantes exigieron la abolición de lo que consideraron prestaciones excesivas, que se sumaron a los salarios de los legisladores. Tan solo la subvención para vivienda equivalió a unas 20 veces el salario mínimo mensual en las áreas pobres.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, dijo a los periodistas el sábado que el monto había sido considerado a fondo y ajustado a los precios actuales en Yakarta.

La corrupción fue endémica en Indonesia y los activistas señalaron que la policía y los miembros del Parlamento fueron percibidos como ampliamente corruptos en el país de más de 280 millones de personas.