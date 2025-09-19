En vivo

Mundo

Estonia convocó a enviado ruso por "violación del espacio aéreo"

Un funcionario estonio dijo que tres aviones ingresaron sin permiso.

19/09/2025 | 21:02Redacción Cadena 3

FOTO: Caza MIG 31 habría invadido espacio aéreo de Estonia.

Estonia convocó este virnes al encargado de negocios de Rusia para protestar por lo que, afirmó, fue una "violación del espacio aéreo" por medio de tres cazas rusos, acusación que Moscú negó categóricamente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia dijo en una declaración que "la incursión ocurrió sobre el golfo de Finlandia, en donde tres cazas MIG-31 de la Federación Rusa entraron al espacio aéreo estonio sin permiso y en el que permanecieron durante un total de doce minutos".

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, dijo que Tallin solicitará consultas con la OTAN en relación con el Artículo 4 como respuesta a lo que describió como provocaciones de Rusia.

El Artículo 4 permite a cualquier miembro de la OTAN solicitar consultas si percibe una amenaza a su integridad territorial o su seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó la acusación y dijo que los aviones se encontraban realizando un vuelo planeado "llevado a cabo en estricto cumplimiento de los reglamentos del espacio aéreo internacional y no violaron las fronteras de otros Estados, como lo confirma un monitoreo objetivo".

Lectura rápida

¿Qué acción realizó Estonia? Convocó al encargado de negocios de Rusia para protestar por una violación de su espacio aéreo.

¿Qué aviones estuvieron involucrados? Tres cazas MIG-31 de la Federación Rusa ingresaron al espacio aéreo de Estonia.

¿Cuál fue la duración de la incursión? Duró un total de doce minutos en el espacio aéreo estonio.

¿Qué respuesta dio Rusia a las acusaciones? Rechazó las acusaciones y dijo que sus aviones realizaban un vuelo planeado sin violar el espacio aéreo internacional.

¿Qué artículo de la OTAN mencionó el primer ministro de Estonia? El Artículo 4, que permite solicitar consultas si se percibe una amenaza a la seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

