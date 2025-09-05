Escándalo en el Reino Unido: renunció la viceprimera ministra por no pagar 40.000 libras de impuestos
La viceprimera ministra británica, Ángela Rayner, renunció a su cargo. Fue tras un escándalo por no haber pagado los impuestos de una segunda vivienda.
05/09/2025
FOTO: Fea experiencia de Ángela Rayner en la función pública.
La viceprimera ministra británica, Ángela Rayner, renunció tras un escándalo relacionado con el impuesto a la propiedad, informaron medios locales este viernes.
Rayner, quien también se desempeñó como secretaria de Vivienda, dimitió tras no pagar 40.000 libras (unos 53.900 dólares estadounidenses) en concepto de impuesto de timbre sobre su segunda vivienda.
“Asumo toda la responsabilidad por este error”, declaró en su carta de renuncia al primer ministro, Keir Starmer, continuó el informe de los medios británcios.
Rayner se presentó el miércoles ante el asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus, quien entregó su informe al primer ministro, Keir Starmer este viernes.
Lectura rápida
¿Quién renunció? La viceprimera ministra del Reino Unido, Ángela Rayner.
¿Por qué renunció? Renunció por un escándalo relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad.
¿Cuánto dinero debía? Dejó de pagar 40.000 libras en concepto de impuesto de timbre.
¿A quién se dirigió Rayner en su carta de renuncia? Se dirigió al primer ministro, Keir Starmer.
¿Qué hizo Rayner antes de renunciar? Se presentó ante el asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus.
[Fuente: Noticias Argentinas]