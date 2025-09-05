En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Escándalo en el Reino Unido: renunció la viceprimera ministra por no pagar 40.000 libras de impuestos

La viceprimera ministra británica, Ángela Rayner, renunció a su cargo. Fue tras un escándalo por no haber pagado los impuestos de una segunda vivienda.

05/09/2025 | 16:53Redacción Cadena 3

FOTO: Fea experiencia de Ángela Rayner en la función pública.

La viceprimera ministra británica, Ángela Rayner, renunció tras un escándalo relacionado con el impuesto a la propiedad, informaron medios locales este viernes.

Rayner, quien también se desempeñó como secretaria de Vivienda, dimitió tras no pagar 40.000 libras (unos 53.900 dólares estadounidenses) en concepto de impuesto de timbre sobre su segunda vivienda.

“Asumo toda la responsabilidad por este error”, declaró en su carta de renuncia al primer ministro, Keir Starmer, continuó el informe de los medios británcios.

Rayner se presentó el miércoles ante el asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus, quien entregó su informe al primer ministro, Keir Starmer este viernes.

Lectura rápida

¿Quién renunció? La viceprimera ministra del Reino Unido, Ángela Rayner.

¿Por qué renunció? Renunció por un escándalo relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad.

¿Cuánto dinero debía? Dejó de pagar 40.000 libras en concepto de impuesto de timbre.

¿A quién se dirigió Rayner en su carta de renuncia? Se dirigió al primer ministro, Keir Starmer.

¿Qué hizo Rayner antes de renunciar? Se presentó ante el asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho