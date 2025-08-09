Elecciones en Bolivia: empate técnico entre Quiroga y Doria Medina a días de los comicios

A poco más de una semana de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia atravesó una etapa de alta tensión política marcada por un escenario electoral cada vez más ajustado y un debate creciente sobre el rol estratégico del litio en la economía nacional.

Bolivia poseía 23 millones de toneladas de reservas de litio —la mayor parte en el Salar de Uyuni—, lo que la convirtió en un actor clave para la transición energética global. Sin embargo, el país aún no logró traducir ese potencial en una producción a gran escala debido a cuellos de botella técnicos, limitaciones de infraestructura vial y energética, altos costos por carecer de salida al mar y tensiones sociales vinculadas a la consulta previa con las comunidades.

A nivel internacional, la sobreoferta global presionó a la baja los precios, lo que enfrío decisiones de inversión. Mientras tanto, países vecinos como Chile y Argentina avanzaron con operaciones de gran escala, y Bolivia continuó en etapa de plantas piloto.

En el plano social, organizaciones indígenas de Nor Lípez denunciaron la falta de consentimiento previo, libre e informado en contratos con empresas extranjeras, prohibiendo el ingreso de compañías a su territorio y anunciando medidas internacionales. Esto reflejó la tensión entre la urgencia por captar inversiones y las exigencias comunitarias y ambientales en la zona de mayor interés minero.

Quiénes compiten y cómo llegan

Una reciente encuesta nacional de EL DEBER / Spie SRL (trabajo de campo del 31 de julio al 4 de agosto, 2.500 casos, margen de error de 2,2%) reveló un empate técnico en la cima de las preferencias:

Jorge “Tuto” Quiroga : 24,45%

: 24,45% Samuel Doria Medina: 23,64% (diferencia de 0,81 puntos, por debajo del margen)

El segundo pelotón lo integraron Rodrigo Paz (9,10%), Manfred Reyes Villa (8,79%) y Andrónico Rodríguez (8,46%). Más atrás figuraron Jhonny Fernández (2,44%), Eduardo Del Castillo (1,83%), Pavel Aracena (0,33%) y Eva Copa (0,20%).

El voto no definido —entre blancos, nulos e indecisos— ascendió a 20,75%, un caudal capaz de reconfigurar el escenario en la recta final. La serie histórica del mismo estudio mostró un acortamiento progresivo de la brecha y, en la última medición, un cruce de tendencias a favor de Quiroga.

Lo que está en juego

La campaña entró en su tramo decisivo con una primera vuelta prevista para el 17 de agosto y la posibilidad de balotaje en octubre. El desenlace dependió tanto del comportamiento del electorado indeciso como de la capacidad de los candidatos para presentar propuestas creíbles sobre cómo transformar el potencial litífero en crecimiento económico real, sin profundizar los conflictos territoriales y ambientales que hoy tensionan al país.