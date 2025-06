El Vaticano revela una técnica de pintura sorprendente: secretos de Rafael al descubierto

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El jueves, los Museos Vaticanos dieron a conocer la restauración más reciente y significativa de las Salas de Rafael, especialmente la magnífica Sala de Constantino, en la que se observan características que rivalizan con las de la Capilla Sixtina, marcando un hito en el arte renacentista.

Un proyecto de restauración llevado a cabo durante diez años reveló una técnica inaudita utilizada por el aclamado pintor Rafael: la aplicación de pintura al óleo directamente sobre las paredes, así como una red de clavos incrustados para sostener la superficie de resina que se empleó en la obra.

Los funcionarios de los Museos Vaticanos compartieron estos hallazgos durante la reapertura de la sala, que se había mantenido cubierta por andamiaje hasta hace poco. Esta sala, pintada por Rafael junto a sus discípulos a inicios del siglo XVI, está dedicada a Constantino, un emperador romano del siglo IV que favoreció la difusión del cristianismo en el Imperio Romano.

Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos, afirmó que esta restauración contribuye a la reescritura de la historia del arte. A través de esta obra, se ha logrado visualizar el proceso creativo de Rafael, quien fue llamado a Roma en 1508 por el papa Julio II para embellecer su nuevo apartamento en el Palacio Apostólico. En ese momento, Rafael tenía solo 25 años y estaba en el apogeo de su carrera artística.

Diversos relatos aluden a que Rafael había querido utilizar el óleo en lugar de frescos para lograr imágenes más luminosas. La restauración de la Sala de Constantino confirmó esas intuiciones, explicó Fabio Piacentini, encargado de la restauración.

Durante el proceso de restauración, se descubrieron dos figuras femeninas, Justicia y Cortesía, que se encontraban en esquinas opuestas de la sala y que resultaron ser auténticas obras al óleo. Esas pinturas, atribuibles a Rafael, demostraban su intención original de utilizar el óleo para sus murales, en contraste con los frescos realizados por sus estudiantes.

A pesar de haber fallecido el 6 de abril de 1520, antes de completar la sala, Rafael había dejado indicios claros de su visión innovadora. Se hallaron clavos de metal en la pared, los cuales estaban destinados a sostener una superficie de resina que Rafael había planeado pintar, revelando su enfoque experimental hacia la técnica pictórica.

Desde una perspectiva histórica y técnica, el descubrimiento de esta técnica de Rafael es sin precedentes, ya que no se ha encontrado en ningún otro mural de la época. La restauración permitió también vislumbrar el impresionante techo, pintado por Tommaso Laureti, que presenta un fresco titulado “Triunfo del Cristianismo sobre el Paganismo”, un claro ejemplo de la perspectiva renacentista.

A lo largo de la restauración, las Salas de Rafael permanecieron accesibles al público, pero ahora ellas están completamente desprovistas de andamiaje, listas para recibir a los visitantes que acuden a los Museos Vaticanos en el contexto del Jubileo de 2025.

La cobertura de religión por parte de The Associated Press recibe apoyo mediante colaboraciones con The Conversation US, financiadas por Lilly Endowment Inc. The Associated Press es responsable de este contenido.