El turismo contribuye a la recuperación de gorilas en peligro en Uganda

FOTO: El turismo ayuda a la recuperación de los gorilas en peligro en Uganda

BWINDI, Uganda (AP) — La noticia de un gorila enfermo o herido causó preocupación en los residentes de Bwindi, un área montañosa de Uganda que alberga a esta especie en peligro de extinción. Esto se debió en parte a que la mayoría de los gorilas recibieron nombres, lo que permitió a los guardabosques y a otros humanizar el sufrimiento del animal.

Sin embargo, el interés generalizado en proteger a los gorilas de montaña también provino de los beneficios económicos del turismo que convirtieron a cazadores furtivos en conservacionistas, a mujeres casadas en porteadoras y a guardabosques en elocuentes portavoces de los enormes simios.

“Si sabemos que hay un gorila que está enfermo, todos se preocupan. ¿Por qué está enfermo el gorila? ¿De qué está sufriendo?”, comentó Joyleen Tugume, una guía-guardabosques en el Parque Nacional Impenetrable de Bwindi. “Todos se sienten conmovidos”.

Asimismo, Tugume destacó que la caza furtiva en el parque es cada vez más rara, ya que “en realidad todos estamos trabajando juntos para asegurarnos de que la conservación vaya bien, porque todos nos estamos beneficiando”.

El parque Bwindi, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, se localiza en una parte remota del suroeste de Uganda y es hogar de muchos grupos de gorilas que se han acostumbrado a la presencia de humanos.

Economía turística vibrante

Los turistas pagaron una suma considerable —800 dólares en tarifas de permiso por cada extranjero no residente— por el derecho a ver a los gorilas en su hábitat natural. Una política oficial de reparto de ingresos devolvió 10 dólares de cada permiso a la comunidad local a través de sus líderes electos, quienes invirtieron en proyectos que van desde el suministro de agua hasta la atención médica. Las comunidades locales también tuvieron derecho al 20% de todas las tarifas de entrada al parque generadas anualmente.

Muchos lugareños, incluidos cazadores furtivos reformados que vivieron cerca del parque, mencionaron a The Associated Press que el dinero generado aseguró la recuperación de la especie, mientras disminuyó la invasión del hábitat y la caza furtiva, a medida que las autoridades de vida silvestre buscaron colaborar más con las comunidades cercanas.

Philemon Mujuni, un cazador furtivo hasta hace cinco años, afirmó que alguna vez pensó en el gorila como un animal hostil que debía ser matado antes de que este lo matara si alguna vez se encontraba con uno. De niño, solía seguir a su padre, a quien describió como “un cazador furtivo experimentado”, al bosque para ayudar a cargar los antílopes que sacaban de las trampas.

Sin embargo, en 2020, cuando los cazadores furtivos mataron a un querido gorila llamado Rafiki, Mujuni y otros formaron una organización de excazadores furtivos que ahora dicen que los primates son más importantes que cualquier otro animal.

Esta organización sirve como vigilantes comunitarios, cuidando a las personas que podrían aventurarse en el bosque para colocar trampas que a veces atrapan a los gorilas. Sus esfuerzos de vigilancia apoyaron el trabajo de los guardabosques armados que también patrullaron regularmente el parque.

“Cuando los guardabosques de conservación comunitaria nos sensibilizaron, dijimos: ‘Reformémonos y dejemos de cazar furtivamente en el Parque Nacional de Bwindi’”, manifestó Mujuni. “No puedo ir allí. Porque, a través del equipo de conservación (del parque), obtenemos algo de dinero de estos gorilas que podríamos matar”.

Cazadores furtivos reformados

Peter Tumwesigye, uno de los 128 miembros del grupo de cazadores furtivos reformados, opinó que los gorilas son tan importantes que las personas cuyas acciones lleven a la muerte de un gorila deberían ser encarceladas.

“Para que otros puedan aprender y nunca hacerlo de nuevo”, comentó.

Muchos de los gorilas de montaña que quedan en el mundo viven en el Macizo de Virunga, una zona montañosa que abarca partes de la República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda.

El panorama para los gorilas de montaña ha sido positivo desde 2018, cuando una encuesta mostró que la población superó los 1.000. Esto representa un regreso notable para una especie que enfrentó la extinción en el siglo pasado.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que mantiene una lista de especies amenazadas, citó al gorila de montaña como en peligro de extinción, una mejora respecto a su designación anterior como en peligro crítico. Aproximadamente la mitad de los gorilas viven en Uganda.

Además de Bwindi, el único otro parque ugandés donde se pueden rastrear gorilas en la naturaleza es el Parque Nacional de los Gorilas de Mgahinga. Sin embargo, esa área protegida tiene solo una familia de gorilas, mientras que Bwindi posee 27 grupos que pueden ser vistos de cerca por los visitantes.

Los primates son rastreados diariamente. Tugume, la guía-guardabosques, comentó que trabaja incluso el día de Navidad. Una mañana reciente, llevó a un pequeño grupo de turistas al bosque, balanceando una hoz para abrir el camino y hablando de la ternura que ve en los gorilas.

“Hay que luchar para tomar el control”, dijo, hablando de un joven macho en una familia de gorilas que un día podría desafiar al líder —conocido como espalda plateada por su distintivo pelaje— por los derechos de apareamiento.

“Cuando eres el líder, tienes todos los derechos para aparearte con las hembras. Pero cuando no eres el líder, no necesitas aparearte, pero puedes hacerlo en secreto. Si el espalda plateada se entera, entonces será una lucha”, comentó.

En las oficinas de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, en Buhoma, un pueblo fuera del parque, un grupo de guías-guardabosques y porteadores se reunieron cada mañana para tener la oportunidad de ganar generosas propinas ayudando a los turistas a recorrer el bosque.

A los grupos de rastreadores se les asignaron porteadores, quienes incluso pudieron cargar a un turista que no pudiera caminar por las colinas y la maleza por alrededor de 300 dólares.

“El valor del dinero de los gorilas es muy crítico. Ayuda a construir confianza, pero también ayuda a concienciar sobre la necesidad de conservar”, señaló Gessa Simplicious, conservacionista de la Junta de Turismo de Uganda.