El primer ministro británico califica de "equivocada" la escalada de Israel en Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, instó este viernes a Israel a reconsiderar su equivocada escalada de la ofensiva en Gaza, alertando sobre más derramamiento de sangre y prospectivas de paz más débiles.

Mediante un comunicado publicado por Downing Street, Starmer afirmó que la decisión del Gobierno israelí de escalar más su ofensiva en Gaza “no hará nada para acabar con este conflicto o contribuir a asegurar la liberación de los secuestrados”.

Poniendo énfasis sobre el deterioro de la situación humanitaria, dentro del enclave palestino de la Franja de Gaza, agregó que “cada día empeora la crisis humanitaria en Gaza y los rehenes secuestrados por Hamás están siendo retenidos bajo condiciones horribles e inhumanas”.

Pidió aumentar la ayuda humanitaria, liberar a todos los rehenes secuestrados por Hamás y encontrar una solución política negociada.

También reiteró que Hamás “no puede formar parte del futuro de Gaza, por lo que debe marcharse y entregar las armas”, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

El plan a largo plazo es garantizar la paz en la región como parte de la solución de dos Estados y lograr finalmente “un futuro más brillante para palestinos e israelíes”, declaró Starmer.

Advirtió de que si ambas partes no llevan a cabo negociaciones con buena fe, la prospectiva de la solución de dos Estados estará desaparecida, conduciendo a una senda de destrucción.

El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado un plan para conquistar Ciudad de Gaza, anunció la Oficina del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también este viernes.