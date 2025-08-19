El partido gobernante venezolano rechazó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este lunes el rechazo de su organización política al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, al que atribuyó fines de control sobre los recursos naturales del país.

"Todo con el fin de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, que son muchos y muy valiosos. No es solo el petróleo, son todos nuestros recursos", afirmó durante una rueda de prensa en Caracas.

En las últimas horas se desarrolló un despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe en un contexto de altas tensiones políticas entre Caracas y Washington.

El funcionario denunció además que sectores de la oposición radical de su país prometen a grupos de poder estadounidenses entregarles dichas riquezas naturales de Venezuela si se produce un cambio de Gobierno.

En ese marco, Cabello aseguró que los movimientos militares impulsados desde Washington forman parte de una estrategia de presión geopolítica.

Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, afirmó que el partido de gobierno mantendrá una línea de defensa activa sobre los recursos estratégicos y el territorio nacional, en lo que calificó como una lucha inseparable de la soberanía.

Asimismo, aseguró que las bases del PSUV seguirán en plena movilización y trabajo de campo para garantizar la recuperación y la paz nacional.