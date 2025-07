El papa León XIV retorna a Castel Gandolfo para revitalizar cuerpo y espíritu

ROMA (AP) — El papa León XIV partió el domingo hacia la residencia de verano papal en Castel Gandolfo para disfrutar de un periodo de descanso de seis semanas, regresando así a la emblemática localidad tras 12 años de ausencia del papa Francisco. El papa se despidió de Roma durante su bendición del mediodía, comentando que esperaba poder disfrutar de un "breve período de descanso".

“Espero que todos puedan tener algo de tiempo de vacaciones para restaurar el cuerpo y el espíritu”, expresó el papa desde su ventana con vista a la Plaza de San Pedro. León XIV, de 69 años y oriundo de Chicago, reanuda la tradicional costumbre papal de abandonar el Vaticano durante los meses estivales en busca de climas más frescos en las Colinas Albanas, un lugar apreciado por líderes romanos desde la época del emperador Domiciano en el siglo I.

Este descanso se convierte en el primero para el papa tras semanas agobiantes de audiencias, salidas y celebraciones del Año Santo luego de su elección el 8 de mayo como el primer papa estadounidense. Aunque se prevén algunas actividades públicas, como misas y oraciones, se espera que aproveche este tiempo para profundizar en cuestiones importantes que afrontará su papado.

El palacio papal fue construido en 1624 por el papa Urbano VIII como un refugio del bullicio romano. Con el paso de los años, ha sido ampliado hasta alcanzar 55 hectáreas, dotado de jardines, una granja operativa, un observatorio y un centro educativo ambiental inspirado en la encíclica Laudato Si (Alabado Seas) de 2015.

A lo largo de la historia, los papas han utilizado esta residencia para atraer a grandes multitudes de peregrinos durante el verano. Sin embargo, el papa Francisco optó por quedarse en Roma, lo que resultó en un impacto negativo en la economía local de Castel Gandolfo.

No obstante, la adaptación de Francisco, que convirtió el palacio y jardines en un museo de acceso público durante todo el año, benefició finalmente a la comunidad, según los comerciantes locales. “El papa permitió que estas estructuras fueran accesibles, algo que ningún otro papa había hecho en 400 años”, comentó Simone Mariani, un restaurador local.

El legado emocional también pesa en la comunidad, que había acostumbrado su ritmo vitale a la presencia del papa. “Cuando era verano, sabíamos que él regresaría”, recordó Patrizia Gasperini, mientras que el alcalde, Alberto De Angelis, expresó su esperanza de que León XIV use Castel Gandolfo no solo para descansar en verano, sino también para vacaciones durante todo el año.

“Ojalá el papa produzca algún texto o encíclica relevante aquí”, confió De Angelis. “Sería significativo que se originara desde Castel Gandolfo, un mensaje de gran alcance”, concluyó.

Stellacci reportó desde Castel Gandolfo, Italia.

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con el apoyo de The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP en colaboración con inteligencia artificial generativa.