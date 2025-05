El padre de Tyrese Haliburton podrá ver el cuarto juego del Este en Indianapolis

INDIANÁPOLIS (AP) — John Haliburton, padre de Tyrese Haliburton, recibió el visto bueno para presenciar el cuarto juego de las finales de la Conferencia Este. La decisión por parte de los Pacers se produjo tras la controversia que derivó de un incidente en la cancha con Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, que resultó en la prohibición de asistir a los partidos durante parte de los playoffs.

La fuente que confirmó la noticia a The Associated Press el lunes optó por permanecer en el anonimato, ya que la información aún no había sido divulgada oficialmente. Se anticipa que John Haliburton se encuentre en un palco durante el enfrentamiento el martes por la noche, donde los Pacers se enfrentarán a los Knicks de Nueva York, tratando de evitar el riesgo de que situaciones como la del quinto partido contra los Bucks se repitan.

En el contexto de la serie, Indiana posee una ventaja de 2-1 sobre los Knicks. Esta situación marca un regreso significativo para John Haliburton, quien no asistió a ninguno de los partidos de Indiana, tanto en casa como de visitante, desde el instante en que corrió a la cancha para confrontar a Antetokounmpo, luego de que su hijo realizara una bandeja en el último segundo en tiempo extra, algo que llevó a los Bucks a materializar su salida de los playoffs por tercer año seguido.

Desde entonces, haliburton ha sido visto disfrutando de la actuación de su hijo en un bar local de Indianápolis, especialmente tras momentos destacados como la canasta que forzó el tiempo extra en el primer juego contra los Knicks, un encuentro que los Pacers lograron ganar en Nueva York.

Tim Reynolds, columnista de baloncesto de AP, contribuyó con esta información desde Miami.

