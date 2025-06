El jurado inicia la deliberación en el juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein

NUEVA YORK (AP) — El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves en el nuevo juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein en Nueva York, enfrentándose nuevamente a un caso emblemático del movimiento #MeToo.

El jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres, evalúa dos cargos por actos sexuales criminales y un cargo de violación, cada uno relacionado con una acusadora diferente y en fechas distintas. En este caso, el cargo de acto sexual criminal representa el delito más grave.

Weinstein, de 73 años, se ha declarado no culpable.

Hace casi ocho años, una serie de acusaciones por conducta sexual inapropiada contra el productor de cine ganador de un Oscar impulsaron el movimiento #MeToo. Algunas de estas acusaciones llevaron a cargos penales y condenas tanto en Nueva York como en California.

La condena en Nueva York de 2020 fue luego anulada, lo que dio paso a un nuevo juicio ante un jurado distinto y un juez diferente.

Los jurados escucharon más de cinco semanas de testimonios, incluyendo extensos y en ocasiones intensos interrogatorios a las tres acusadoras de Weinstein en el presente caso.

Jessica Mann relató que fue violada en 2013, cuando intentaba levantar su carrera como actriz. Miriam Haley acusó a Weinstein de obligarla a realizarle sexo oral en 2006, mientras buscaba trabajo en la producción de entretenimiento.

Kaja Sokola, quien no participó en el primer juicio de Weinstein, declaró que también fue forzada a hacer sexo oral en 2006 a la edad de una modelo adolescente que buscaba incursionar en la actuación.

La fiscal Nicole Blumberg argumentó ante los jurados durante su discurso final el martes: “Todas ellas tenían sueños de seguir carreras en el mundo del acusado, la industria del entretenimiento”. Ella destacó que Weinstein hizo creer a las mujeres que estaba interesado en sus carreras cuando en realidad solo le interesaban sus cuerpos, asegurando que “iba a tener sus cuerpos y tocarlos quisieran o no”.

Weinstein eligió no testificar. Su defensa presentó otros testigos, incluyendo ex amigos de Sokola y Mann.

Los abogados defensores sostuvieron que las tres acusadoras consintieron a los avances debido a sus aspiraciones en Hollywood. Además, señalaron que las tres mantuvieron relaciones amistosas con él posteriormente, subrayando que es una situación “transaccional” donde ambos lados se ven beneficiados. El abogado defensor Arthur Aidala afirmó en su resumen final que “él quiere divertirse con ellas, y sí, ellas quieren algo de él”.

The Associated Press normalmente no identifica a personas que han sido víctimas de agresiones sexuales; sin embargo, Sokola, Mann y Haley han consentido ser nombradas.