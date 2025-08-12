El Fenerbahce de Mourinho avanza a playoffs tras gol de Durán ante Feyenoord

FOTO: Con gol de Durán, el Fenerbahce de Mourinho somete a Feyenoord en la clasificación de la Champions

ESTAMBUL (AP) — José Mourinho quedó a una ronda de llevar a Fenerbahce de vuelta a la Liga de Campeones por primera vez en 17 años.

El histórico club turco avanzó a la última ronda previa del máximo torneo de Europa al revertir el martes un déficit de dos goles contra el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, imponiéndose 5-2.

Fenerbahce venía de perder 2-1 en Holanda la semana pasada y se complicó más atrás en el partido de vuelta de la tercera ronda cuando el defensor Tsuyoshi Watanabe adelantó a Feyenoord a los 41 minutos.

El equipo de Mourinho reaccionó rápidamente con dos goles antes del descanso. El segundo fue obra del delantero colombiano Jhon Durán, cedido por una temporada del club saudí Al Nassr— en camino a la victoria.

Fenerbahce sentenció una victoria 6-4 en el marcador global de la eliminatoria.

El cuadro turco recibirá a Benfica o Niza en el partido de ida de la ronda de playoffs la próxima semana, jugándose una plaza en la lucrativa fase de liga de 36 equipos. Benfica enfrentaba más tarde al visitante Niza.

Rangers avanzó con una victoria global 4-2 contra el Viktoria Plzen a pesar de una derrota de 2-1 el martes en la República Checa.

El club escocés será local en la ida de su playoff la próxima semana contra el Club Brujas o el Salzburgo de Austria.

El Pafos, de propiedad rusa y campeón de Chipre, venció 2-0 al Dynamo Kyiv de Ucrania para avanzar con un marcador global de 3-0.

Copenhague arrasó 5-0 a su vecino cercano Malmo, una semana después de un empate sin goles al otro lado del Puente de Oresund que conecta Dinamarca y Suecia. La recompensa de Copenhague será un playoff a dos partidos contra el campeón suizo Basilea.