El FBI registró propiedades de John Bolton, ex funcionario de Trump

El FBI registró la casa de Maryland y la oficina de Washington de John Bolton, quien sirvió en la primera administración del presidente Donald Trump como asesor de seguridad nacional, en el marco de una investigación sobre el manejo de información clasificada, según publicaron medios internacionales.

Bolton emergió como un crítico abierto de Trump después de ser despedido en 2019 y entró en conflicto con la primera administración de Trump a causa de un libro mordaz que escribió documentando su tiempo en la Casa Blanca, informó este viernes la agencia de noticias The Associated Press.

No estaba bajo custodia este viernes y no fue acusado de ningún delito, según una persona familiarizada con el asunto que habló con la AP bajo condición de anonimato.

El allanamiento tuvo lugar en el marco de “una investigación de alto perfil en materia de seguridad nacional.”

La orden de investigación fue emitida por el director del FBI, Kash Patel, según informó una fuente del medio cercana a la Administración Trump.

“Nadie está por encima de la ley. Agentes del FBI están en misión”, escribió en X el alto funcionario poco después de que comenzara el allanamiento.