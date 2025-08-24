En vivo

Mundo

El Everton debutó en su nuevo estadio con victoria 2-0 sobre el Brighton

Con actuaciones destacadas de Jack Grealish, el Everton consiguió su primera victoria de la temporada tras derrotar 2-0 al Brighton en su nuevo hogar. Los goles fueron obra de Iliman Ndiaye y James Garner.

24/08/2025 | 12:35Redacción Cadena 3

FOTO: Grealish ayuda al Everton a vencer 2-0 al Brighton en nuevo estadio

Everton se presentó en su nuevo hogar frente al agua en Bramley-Moore Dock con una victoria el domingo 2-0 sobre Brighton y Jack Grealish mostró destellos del jugador que una vez fue el ícono del fútbol inglés.

Grealish, quien fue cedido por el Manchester City en un intento por resucitar su carrera, dribló hacia el área y disparó un centro para que el extremo Iliman Ndiaye rematara de volea el primer gol de una nueva era para el Everton tras la emotiva salida del equipo de Goodison Park, su hogar de mucho tiempo. Fue un gol significativo debido a que Ndiaye también anotó el último gol en Goodison.

Grealish firmó su segunda asistencia del encuentro al enviarle el balón a James Garner, quien anotó el segundo del encuentro. El delantero inglés tiene el mismo número de asistencias que tuvo en sus dos últimas temporadas con el City en la Liga Premier.

El portero del Everton, Jordan Pickford, detuvo un penal de Danny Welbeck para el deleite de los 51.759 aficionados presentes en el nuevo estadio, que fue construido con la esperanza de llevar a un club que ha rendido por debajo de sus posibilidades en los últimos años a un nuevo nivel.

Fue la primera victoria de la temporada para el Everton, después de caer 1-0 ante Leeds en la jornada inaugural.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido? El Everton ganó 2-0 al Brighton.

¿Quién fue el jugador destacado del encuentro? Jack Grealish tuvo una actuación destacada con dos asistencias.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? En el nuevo estadio del Everton, Bramley-Moore Dock.

¿Quién anotó los goles? Iliman Ndiaye y James Garner anotaron los goles para el Everton.

¿Qué sucedió con el penalti? Jordan Pickford atajó un penal de Danny Welbeck.

[Fuente: AP]

