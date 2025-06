EEUU suspende financiamiento a Gavi por presunto descuido de la ciencia en salud

LONDRES (AP) — El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., comunicó la decisión de retirar el apoyo del país a la alianza de vacunación Gavi. Argumentó que la organización ha "ignorado la ciencia" y ha "perdido la confianza del público".

Durante una reunión de Gavi que tuvo lugar el miércoles en Bruselas, donde el grupo esperaba recaudar por lo menos 9.000 millones de dólares para los próximos cinco años, los asistentes presenciaron un video con el discurso de Kennedy.

Gavi, una asociación público-privada que cuenta con la participación de organismos como la OMS, UNICEF, la Fundación Gates y el Banco Mundial, ha financiado la vacunación de más de 1.000 millones de niños a través de programas de inmunización rutinaria, y se estima que ha salvado alrededor de 18 millones de vidas. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de sus principales patrocinadores; antes de la reelección de Donald Trump, se había comprometido a destinar 1.000 millones de dólares hasta el año 2030.

Kennedy instó a Gavi a "recuperar la confianza del público y justificar los 8.000 millones de dólares que Estados Unidos ha proporcionado en financiamiento desde 2001", indicando que las autoridades deben "considerar la mejor ciencia disponible, aunque esta contradiga paradigmas establecidos". Afirmó que, hasta que esto ocurra, Estados Unidos no hará contribuciones adicionales a Gavi.

Kennedy, conocido por su escepticismo respecto a las vacunas, expresó su preocupación junto al presidente Donald Trump sobre el modo en que Gavi y la OMS colaboraron durante la pandemia de COVID-19, trabajando con plataformas de redes sociales para "silenciar opiniones disidentes y sofocar cuestiones legítimas", justo cuando muchas personas mostraban dudas sobre la seguridad de las vacunas.

Kennedy también criticó las "recomendaciones discutibles" de Gavi, como su consejo a mujeres embarazadas para vacunarse contra el COVID-19 y su financiamiento de una vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina en países de bajos ingresos.

La OMS y otras entidades de salud han recomendado la vacunación contra el COVID-19 para embarazadas, argumentando que estas presentan un mayor riesgo de enfermar gravemente.

Kennedy denunció haber revisado investigaciones que sugieren que las niñas vacunadas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina podían presentar una mayor tasa de mortalidad que las no vacunadas. Aunque algunos estudios observacionales indicaron que las niñas vacunadas tenían una tasa de mortalidad más alta en comparación con las no inmunizadas, no hay evidencia que vincule estas muertes a la vacunación.

Gavi emitió un comunicado el jueves, afirmando que su principal prioridad es la salud y seguridad de los niños, y que todas las decisiones sobre las vacunas que adquiere se basan en recomendaciones del grupo de expertos en vacunas de la OMS.

"Esto asegura que las inversiones de Gavi se fundamenten en la mejor ciencia disponible y en las prioridades de salud pública", añadió la entidad. Aseguraron que los científicos han revisado todos los datos, incluidos aquellos que generan inquietudes, y que la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina ha "jugado un papel fundamental en la reducción a la mitad de la mortalidad infantil".

El gobierno británico comunicó el miércoles que aportará 1.250 millones de libras (1.700 millones de dólares) a Gavi entre 2026 y 2030, señalando que estos fondos ayudarán a proteger hasta 500 millones de niños en algunos de los países más pobres del mundo de enfermedades como la meningitis, el cólera y el sarampión.

Este artículo fue traducido del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.