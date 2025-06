EEUU critica a Hong Kong por intentar frenar celebraciones del Día de la Independencia

HONG KONG (AP) — El consulado de Estados Unidos en Hong Kong condenó este martes la represión por parte del gobierno local a las celebraciones del Día de la Independencia. Esto ocurrió después de que se conoció que las autoridades educativas advirtieron a maestros y alumnos sobre no participar en eventos organizados por diplomáticos estadounidenses para conmemorar esta fecha.

La representación diplomática estadounidense acusó al gobierno de interferir en sus actividades tradicionales, resaltando que sus embajadas y consulados en todo el mundo suelen organizar recepciones y festividades para celebrar el Día de la Independencia.

En un comunicado enviado a The Associated Press, se expresó: “Condenamos la represión del gobierno de Hong Kong hacia las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos. Los intentos de catalogar estas actividades como ‘ilegales’ solo evidencian su inseguridad y temor a la libertad”.

La crítica del consulado se produjo poco después de que la página de Facebook “Edu Lancet” informara que las autoridades educativas enviaron “recordatorios amistosos” instando a las escuelas a prevenir que los docentes participaran “casualmente” en dichos eventos y a tener cuidado de no violar la ley de seguridad nacional. Según estas informaciones, también se solicitó a las instituciones que desalentaran a los estudiantes de asistir a las festividades.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de esta página de Facebook, que frecuentemente publica actualizaciones relacionadas con el ámbito educativo. Un periódico en inglés, el South China Morning Post, reportó que las autoridades habían instruido a las escuelas a mantenerse alertas ante cualquier intento de promover las celebraciones del 4 de julio en los campus.

En respuesta a consultas de los medios, la oficina de educación local explicó que había emitido directrices administrativas a los colegios, instándolos a tomar medidas para garantizar la seguridad nacional, aunque no confirmaron el contenido específico de los recordatorios mencionados.

“Las escuelas tienen la responsabilidad de actuar como buenos guardianes y de sensibilizar a maestros y estudiantes en cuanto a la seguridad nacional”, se destacó.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, anteriormente había acusado al fundador de la mencionada página, Hans Yeung, de utilizar oportunidades para dividir a la sociedad en comentarios realizados en marzo.

La ley de seguridad nacional fue impuesta por Beijing en Hong Kong en 2020, tras las protestas masivas en contra del gobierno en 2019, justificándose con la necesidad de devolver la estabilidad a la región.

Desde su implementación, numerosos activistas destacadas fueron procesados o encarcelados, y otros optaron por huir. La preocupación por esta ley motivó a muchas familias de clase media y jóvenes profesionales a emigrar.

