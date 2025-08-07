En vivo

Mundo

Dos policías estatales fueron baleados en Pensilvania durante una intervención

Dos policías estatales de Pensilvania fueron baleados el jueves por la mañana, según lo informado por el gobernador Josh Shapiro durante un evento en Filadelfia. Se investiga el incidente que ocurrió en el condado de Susquehanna.

07/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

FILADELFIA (AP) — Dos policías estatales de Pensilvania fueron baleados el jueves por la mañana, afirmó el gobernador Josh Shapiro. “Hace aproximadamente una hora en el condado de Susquehanna, dos policías estatales fueron baleados. Lori y yo estamos orando por esos agentes”, expresó Shapiro en un evento fuera de Filadelfia.

Un portavoz de la policía estatal, el agente Logan T. Brouse, indicó que el suceso ocurrió en el noreste de Pensilvania, a lo largo de la Ruta 171 cerca del pueblo de Thomson, que está a unos 63 kilómetros (unas 40 millas) al norte de Scranton.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Dos policías estatales de Pensilvania fueron baleados.

¿Quién emitió la información? El gobernador Josh Shapiro confirmó el hecho.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el jueves por la mañana.

¿Dónde se produjo el tiroteo? En el condado de Susquehanna, cerca de la Ruta 171, en Pensilvania.

¿Cuál es la situación actual? Se investiga el suceso, y el gobernador expresó su apoyo a los agentes afectados.

[Fuente: AP]

