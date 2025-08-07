Dos policías estatales fueron baleados en Pensilvania durante una intervención

FILADELFIA (AP) — Dos policías estatales de Pensilvania fueron baleados el jueves por la mañana, afirmó el gobernador Josh Shapiro. “Hace aproximadamente una hora en el condado de Susquehanna, dos policías estatales fueron baleados. Lori y yo estamos orando por esos agentes”, expresó Shapiro en un evento fuera de Filadelfia.

Un portavoz de la policía estatal, el agente Logan T. Brouse, indicó que el suceso ocurrió en el noreste de Pensilvania, a lo largo de la Ruta 171 cerca del pueblo de Thomson, que está a unos 63 kilómetros (unas 40 millas) al norte de Scranton.