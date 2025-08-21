Dos colombianos nacionalizados en Ecuador son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

QUITO (AP) — Dos colombianos naturalizados como ciudadanos de Ecuador fueron extraditados el jueves a Estados Unidos acusados de narcotráfico, informó el gobierno.

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en su cuenta de X que la policía entregó a Omar Auseno Burgos, alias “Llanero”, y a Nirama Chávez, alias “Nirama”, a los que calificó como “dos de los más grandes narcotraficantes colombo ecuatorianos”.

Auseno y Chávez fueron acusados por una corte de Miami en diciembre de 2017 de “conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada a Estados Unidos”.

Ambos ciudadanos son los segundos en ser extraditados desde Ecuador luego de que el 20 de julio fue entregado a Estados Unidos Adolfo Macías, alias “Fito”, el mayor jefe criminal del país andino.

La extradición de ecuatorianos, prohibida por la Constitución, es posible desde abril del año pasado cuando se aprobó una reforma por una consulta popular.

Reimberg aseveró que los entregados a Estados Unidos fungían como los sucesores de Edison Washington Prado, alias “Gerarld”, quien fue capturado en Colombia y deportado a Estados Unidos en 2017. Gerald era considerado por las autoridades como uno de los más grandes narcotraficantes de Ecuador.

Los dos extraditados el jueves habían sido detenidos por agentes policiales el 27 de febrero en un sector fronterizo con Colombia en una operación policial combinada entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos atendiendo un requerimiento de la corte de Miami.

El proceso de extradición empezó el 5 de marzo y tras varios recursos judiciales terminó en las últimas horas. Uno de los requisitos antes de enviarlos era una carta de garantía de las autoridades estadounidenses de respetar la vida y derechos humanos de los detenidos.

“Llanero”, de acuerdo con investigaciones policiales, presuntamente está vinculado con un frente de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que coordinaba el manejo de cultivos ilícitos y laboratorios en la zona fronteriza binacional.