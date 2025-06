Djokovic se siente incierto sobre su futuro en Roland Garros tras caída en semifinales

PARÍS (AP) — Novak Djokovic dejó entrever que podría no volver a participar en el Abierto de Francia al perder en la semifinal del viernes frente a Jannik Sinner, el número uno mundial. La derrota por 6-4, 7-5 y 7-6 (3) generó dudas en el serbio sobre su regreso a Roland Garros el año próximo, cuando cumpla 39 años. Tras el partido, Djokovic dedicó un tiempo a aplaudir al público presente en la cancha Philippe Chatrier al abandonar la pista.

“Este podría haber sido el último partido que jugué aquí, así que no sé. Por eso estaba un poco más emocionado al final”, reflexionó el jugador. “Si este fue el partido de despedida de Roland Garros para mí, fue maravilloso en términos del ambiente y el cariño que recibí del público”.

De manera emotiva, el tenista besó su mano después del encuentro y la posó sobre la arcilla, como un gesto de despedida a un torneo en el que ha sido campeón en tres ocasiones. Luego, levantó sus pertenencias y se dirigió al túnel mientras miraba hacia las gradas.

Djokovic manifestó: "¿Deseo jugar más? Sí, lo deseo. Pero, ¿podré jugar aquí dentro de 12 meses? No lo sé. He dicho que tal vez este fue mi último partido aquí, pero no afirmé que lo fuera".

El serbio, que ha confirmado su intención de jugar en Wimbledon, comenzando el 30 de junio, y en el Abierto de Estados Unidos en agosto, dejó abierta la incógnita sobre sus planes posteriores. “No sé realmente qué traerá el mañana en este punto de mi carrera. Voy a seguir adelante”, apuntó Djokovic, quien se mostró entusiasta respecto a Wimbledon. “Es mi torneo favorito de la infancia y haré todo lo posible para estar listo”.

Antes de participar en el Abierto de Francia, el tenista había alcanzado un histórico título número 100 en individuales, continuando así su búsqueda por acumular más récords en su carrera. Su motivación para alcanzar un 25º Grand Slam lo mantiene en marcha, pues busca tener la custodia exclusiva de la mayor cantidad de títulos importantes en la historia del tenis.

Sin embargo, su último título de Grand Slam fue en el Abierto de Estados Unidos 2023 y no logró coronarse en los torneos de 2024, algo que no había ocurrido en siete años.

“Supongo que mis mejores oportunidades son Wimbledon o en canchas duras rápidas para ganar otro Slam”, comentó Djokovic.

Recordando sus triunfos en el Abierto de Francia en 2016, 2021 y 2023, y su última victoria en Wimbledon en 2022, aseguró: “Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos son parte de mis planes. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Quiero jugar en ambos, para el resto no estoy tan seguro”.

Por su parte, Jannik Sinner expresó su deseo de que Djokovic permanezca un tiempo más en el circuito. “Espero que no sea así (que se retire pronto), porque el tenis lo necesita. Es increíble tener a alguien así, diferente a los chicos más jóvenes. Desde mi punto de vista, es genial compartir el vestuario y ver su entusiasmo. Es un verdadero modelo a seguir para todos nosotros”.