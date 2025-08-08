Diario oficial guatemalteco denuncia investigación de la Fiscalía sin razones claras

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Diario de Centroamérica, un medio oficial del gobierno guatemalteco, informó el viernes que el matutino se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General, una entidad judicial criticada que, según algunos, mantiene una arremetida contra la administración del presidente Bernardo Arévalo en el país centroamericano.

Edin Hernández, director general del diario, mencionó a The Associated Press que esta medida coinciden con publicaciones realizadas en abril, las cuales se enfocaron en los reveses que la fiscalía había enfrentado en al menos tres casos de impacto social. “No entendemos de qué se trata, no nos dijeron si hay algún tipo de delito, quién denunció, ni nada, solo están las peticiones, nos extraña porque estas se dan casualmente después de que hemos publicado sobre la fiscalía”, señaló Hernández.

La agencia AP solicitó a la Dirección de Comunicación de la Fiscalía información al respecto, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Los requerimientos de la fiscalía por delitos administrativos, según el diario, abarcaban desde información sobre la normativa interna y funciones de la dirección del medio, hasta detalles sobre los servicios que brinda, información sobre los suscriptores y qué departamento se encarga de las publicaciones relacionadas con información de interés general del gobierno.

El secretario de Comunicación del presidente Arévalo, Santiago Palomo, afirmó a la AP que este hecho representaba un ataque deliberado al medio, dada la naturaleza de sus publicaciones. “Hay antecedentes de criminalización a periodistas y medios de comunicación; consideramos que este es un ataque más, por el tipo de información solicitada, lo que tiende a reflejar que hay un ataque deliberado al medio”, manifestó Palomo. “Se trata del diario más antiguo del país y está protegido por la constitución”.

La carta fundamental de Guatemala establece en su artículo 35 la libre emisión del pensamiento, garantizando dicha libertad sin censura o licencia previa. “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, añade el artículo.

El Ministerio Público, que dirige la fiscal general Consuelo Porras, ha mantenido conflictos constantes con el gobierno de Arévalo, llegando a intentar que el mandatario no asumiera el cargo en 2023. Porras y varios de sus funcionarios han sido sancionados por más de 40 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, quienes les prohibieron ingresar a sus territorios acusándolos de obstaculizar la lucha anticorrupción y de socavar la democracia en Guatemala.