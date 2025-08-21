Detenido en Italia ucraniano sospechoso de explosiones en gasoducto Nord Stream
Detenido en Italia un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en explosiones submarinas del gasoducto Nord Stream. El arresto se realizó en Rímini, reportó la fiscalía alemana el jueves.
21/08/2025 | 07:18Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
BERLÍN (AP) — Un ciudadano ucrainiano sospechoso de participar en explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022 fue arrestado, informó la fiscalía alemana el jueves.
El sospechoso, identificado como Serhii K. en cumplimiento con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado durante la noche en la provincia italiana de Rímini, según la fiscalía federal. Se cree que es uno de los coordinadores de la operación, apuntó.
Lectura rápida
¿Quién fue arrestado? Un ciudadano ucraniano llamado Serhii K. fue detenido en Italia.
¿Por qué fue arrestado? Se le sospecha de participar en explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream.
¿Dónde ocurrió el arresto? El arresto sucedió en la provincia italiana de Rímini.
¿Cuándo fue el arresto? La detención tuvo lugar durante la noche del jueves.
¿Qué informó la fiscalía alemana? Se cree que Serhii K. es uno de los coordinadores de la operación.
[Fuente: AP]