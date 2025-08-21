Detenido en Italia ucraniano sospechoso de explosiones en gasoducto Nord Stream

BERLÍN (AP) — Un ciudadano ucrainiano sospechoso de participar en explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022 fue arrestado, informó la fiscalía alemana el jueves.

El sospechoso, identificado como Serhii K. en cumplimiento con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado durante la noche en la provincia italiana de Rímini, según la fiscalía federal. Se cree que es uno de los coordinadores de la operación, apuntó.

