Desde Gustavo Petro hasta políticos de otros países expresan sus condolencias a la familia de Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como referentes políticos de aquella nación y otros países, expresaban este lunes sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que murió este lunes, dos meses después de que fue baleado en un acto de campaña, según informaron medios internacionales.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, declaró el mandatario en la plataforma X, horas después de confirmarse la muerte del precandidato.

La primera manifestación salió de la Presidencia de Colombia, tras horas en las que la prensa local destacó el silencio inicial de Petro, una vez que el deceso de Uribe había sido confirmado.

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señaló la nota.

La hermana del precandidato fallecido expresó: “Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”.

“Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”, añadió Maria Carolina Hoyos, quien se expresó a través de su cuenta de Instagram. También agradeció a los médicos y enfermeras que atendieron e intentaron salvar la vida a su hermano, de acuerdo con un resumen informativo del sitio France 24.

“Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor”, comentó el líder opositor de Venezuela, Edmundo González, mediante sus redes sociales.

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anotó que “es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”.

“Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe producto de tan execrable atentado y nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”, siguió el exmandatario.

Desde el exterior, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió su mensaje de solidaridad a Colombia.

“Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, señaló.

Asimismo, otros legisladores de los Estados Unidos y de la derecha española, enviaron sus mensajes de repudio al atentado y condolencias.