Deschamps defendió inclusión de Dembélé y Doué tras lesiones en el PSG

PARÍS (AP) — El técnico Didier Deschamps defendió el lunes su decisión de incluir a Ousmane Dembélé y Désiré Doué en un reciente partido de Francia por las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo, a pesar de que ambos jugadores del Paris Saint-Germain resultaron lesionados en el encuentro.

Se espera que Dembélé y Doué estén fuera de actividad durante varias semanas y probablemente se perderán los dos primeros partidos de la Liga de Campeones del PSG, en casa contra el Atalanta de Italia y de visita ante el Barcelona.

“El PSG no es nuestro oponente, nunca lo ha sido, incluso si tenemos intereses que pueden divergir. Nuestro único oponente es Islandia”, señaló Deschamps en la antesala del partido por las eliminatorias. “Hicimos las cosas de manera profesional, correcta, como lo hacemos con cada jugador, teniendo en cuenta cómo se sienten. Desafortunadamente, esto sucedió y concierne a dos jugadores del PSG”.

Deschamps habló un día después de que el PSG enviara una carta a la federación francesa de fútbol quejándose de las lesiones sufridas por Dembélé y Doué el pasado viernes. La carta del PSG instó a establecer un protocolo médico “más transparente y colaborativo” entre el club y el país.

Dembélé se perderá unas seis semanas debido a una lesión musculares y Doué estará fuera alrededor de cuatro semanas por una distensión en el gemelo. Sin embargo, Deschamps insistió en que su equipo médico evaluó adecuadamente a ambos jugadores antes de permitirles entrenar y luego jugar contra Ucrania.

Pero se le preguntó a Deschamps si el enfado del PSG por las dos lesiones ahora significa que no arriesgará a seleccionar a Bradley Barcola, extremo del PSG, contra Islandia.

“Entonces tendré al Bayern llamándome (por un jugador), al Real Madrid llamándome”, dijo Deschamps, sonriendo. “Soy yo quien toma las decisiones, tengo mi equipo, mis responsabilidades. Siempre tengo en cuenta los sentimientos de los jugadores”.

