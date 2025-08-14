DeSantis confirmó la apertura de un nuevo centro de detención en el norte de Florida

FOTO: DeSantis anuncia planes para un segundo centro de detención de inmigrantes en el norte de Florida

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se preparó para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en una prisión estatal en el norte de Florida, mientras un juez federal decidió el destino del centro de detención de inmigrantes del estado en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades de Florida, apodada “Alcatraz con caimanes”.

DeSantis anunció que la nueva instalación estará ubicada en la Institución Correccional de Baker, una prisión estatal a unos 69 kilómetros (43 millas) al oeste de Jacksonville. Se esperó que tuviera 1.300 camas para la detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2.000, según funcionarios estatales.

Después de abrir la instalación de los Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la apertura del segundo centro de detención, apodado “Depósito de Deportación” por el estado, diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesitaba la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

“Hay una demanda para esto”, afirmó DeSantis. “Estoy seguro de que se llenará”.