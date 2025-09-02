Deportados por EEUU a Esuatini están detenidos sin cargos, denuncian abogados

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Tres hombres deportados por Estados Unidos a Esuatini en julio llevaron siete semanas retenidos en una prisión de máxima seguridad en la nación africana sin cargos y sin acceso a asesoría legal, a pesar de haber cumplido sentencias penales en Estados Unidos, denunciaron sus abogados el martes.

La agrupación Legal Aid Society basada en Nueva York informó que representó a uno de los hombres, el ciudadano jamaicano Orville Etoria, y que había sido “inexplicablemente” enviado a Esuatini cuando su país de origen estaba dispuesto a aceptarlo de regreso.

Etoria fue el primero de al menos 20 deportados enviados por Estados Unidos a varias naciones africanas en los últimos dos meses en ser identificado públicamente. Las deportaciones formaron parte de un programa secreto de la administración Trump de enviar a migrantes a terceros países.

Etoria, de 62 años, fue condenado por un delito grave en Estados Unidos en 1997 y fue liberado de prisión bajo libertad condicional en 2021, indicó Legal Aid Society en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en X que Etoria había sido condenado por asesinato.

La Legal Aid Society señaló que el gobierno de Estados Unidos había afirmado falsamente que Jamaica se negó a aceptarlo de regreso. Seguridad Nacional, al anunciar la deportación de un total de cinco hombres a Esuatini a mediados de julio, afirmó que eran “tan bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos de vuelta”.

Seguridad Nacional afirmó en ese momento que los hombres eran criminales peligrosos de Jamaica, Cuba, Laos, Vietnam y Yemen, pero no los identificó por nombre.

Un abogado que representa a los otros dos hombres, de Laos y Vietnam, aseguró el martes que sus clientes también cumplieron sus sentencias penales en Estados Unidos y habían “sido liberados en la comunidad”.

“Entonces, sin advertencia ni explicación de parte de los gobiernos de Estados Unidos o Esuatini, fueron arrestados arbitrariamente y enviados a un país al que nunca habían estado”, sostuvo el abogado, Tin Thanh Nguyen, en un comunicado. Dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba “orquestando transferencias secretas a terceros países sin un proceso legal significativo, resultando en detenciones indefinidas”.

Seguridad Nacional afirmó que esos dos hombres habían sido condenados por cargos que incluían violación infantil y asesinato en segundo grado.

Una tercera abogada, Alma David, expresó que representa a dos hombres de Yemen y Cuba que también están detenidos en Esuatini y se les negó el acceso a abogados. El jefe de la prisión de Esuatini le dijo que solo la embajada de Estados Unidos podía otorgar acceso a los hombres.

"¿Desde cuándo la embajada de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre las prisiones nacionales de Esuatini?” dijo en un comunicado, agregando que a los hombres no se les dio una razón para su detención, y no se ha permitido que ningún abogado los visite.

David manifestó que los cinco estaban siendo retenidos indefinidamente en la principal prisión de máxima seguridad de Esuatini a expensas de los contribuyentes estadounidenses.

Desde julio, la administración Trump ha expandido su programa de deportación a terceros países y ha enviado migrantes a al menos tres naciones africanas: Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, y tiene un acuerdo en principio con un cuarto país africano, Uganda.

Aunque no se han anunciado deportaciones a Uganda, Estados Unidos ha dicho que quiere deportar a Kilmar Ábrego García allí. Su caso ha sido un punto álgido en la controversial represión de la inmigración emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los acuerdos de deportación que Estados Unidos ha alcanzado han sido en gran medida secretos.

Las autoridades en Sudán del Sur han dado poca información sobre dónde están detenidos ocho hombres enviados allí a principios de julio o cuál podría ser su destino. También fueron descritos por las autoridades estadounidenses como criminales peligrosos de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam.

Los cinco hombres en Esuatini están siendo retenidos en el Complejo Correccional de Matsapha. Es la misma prisión donde Esuatini, que es gobernada por un rey como la última monarquía absoluta de África, ha encarcelado a activistas prodemocracia. Cuando los cinco hombres llegaron a Esuatini, las autoridades dijeron que serían retenidos en confinamiento solitario.

Otros siete migrantes fueron deportados por Estados Unidos a Ruanda a mediados de agosto, destacaron las autoridades ruandesas. No dijeron dónde están detenidos ni dieron información sobre sus identidades.

Las deportaciones a Ruanda se mantuvieron en secreto en ese momento y solo se anunciaron la semana pasada.