David Fry de los Guardianes sufrió fractura en la nariz tras un pelotazo

CLEVELAND (AP) — David Fry, bateador designado de los Guardianes, sufrió una fractura de nariz y fracturas faciales después de ser golpeado en la cara por un lanzamiento de Tarik Skubal de Detroit en la sexta entrada de la victoria de Cleveland por 5-2 sobre los Tigres, un resultado que dejó empatados a los equipos en la cima de la División Central de la Liga Americana.

“Se encuentra bien, está de buen ánimo. Está erguido, está alerta”, dijo el mánager Stephen Vogt por teléfono el miércoles.

Vogt visitó a Fry en el hospital. El equipo planeaba dar una actualización más detallada más tarde.

Fry intentó tocar un lanzamiento de 99 mph de Skubal el martes por la noche, y el pitcheo lo golpeó en la zona de la nariz y la boca. Cuando Fry se desplomó en la caja de bateo y se agarró inmediatamente la cara ensangrentada, un Skubal visiblemente conmocionado lanzó su guante y gorra mientras Vogt y los entrenadores corrían al campo.

Fry permaneció en el suelo durante varios minutos antes de recibir ayuda para ponerse lentamente de pie. Levantó un pulgar mientras se sentaba en un carrito que se lo llevó.

Skubal, el último ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, caminó por el infield mientras Fry recibía auxilio. Después del juego, Skubal, quien permitió sólo dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a Fry lastimado fue difícil.

“Realmente difícil”, dijo el zurdo. “Ya me he comunicado con él. Estoy seguro de que su teléfono está explotando. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía que estaba bien al salir del campo y espero que siga así.

“Sabemos que a veces con esas cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien. Espero con ansias recibir un mensaje de él en algún momento de esta noche o mañana por la mañana y asegurarme de que esté bien porque hay cosas que son más importantes que este deporte. La salud de él es más importante que un juego de béisbol”.

Después del pelotazo, Skubal hizo un lanzamiento descontrolado a George Valera, quien reemplazó a Fry, permitiendo que Cleveland anotara. Skubal también cometió un error: intentó inexplicablemente hacer un tiro a ciegas a primera entre sus piernas, y también cometió un balk en la sexta entrada mientras los Guardianes se recuperaban con tres carreras para tomar una ventaja de 3-2 sin batear una bola fuera del infield.

Con su 16ta victoria en 18 juegos, Cleveland alcanzó a Detroit en la cima de la división después de estar 15 juegos y medio detrás de los Tigres el 8 de julio. Los Guardianes todavía estaban 12 juegos y medio detrás el 25 de agosto, pero han tenido un récord de 17-5 en septiembre.

Mientras tanto, los Tigres han perdido siete seguidos y diez de 11.