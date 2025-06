Cynthia Erivo revela su esencia en el conmovedor álbum "I Forgive You"

NUEVA YORK (AP) — El inicio del álbum es una demostración de su potente voz.

El segundo disco en solitario de Cynthia Erivo, tras una intensa gira de promoción por el éxito de "Wicked", fue concebido para estar "enfocado en la voz", explicaron sus declaraciones a The Associated Press. Esta observación podría ser la subestimación de una vida, pues su instrumento es parte fundamental de su identidad: su amplio rango y las notas que pocos logran alcanzar son envidiadas por muchos.

El álbum, titulado "I Forgive You", es un contundente ejercicio emocional.

En el estudio, Erivo utilizó su voz como la columna vertebral de las canciones, similar a como un músico lo haría con una guitarra o un piano. "La esencia de cada pieza que se escucha es la voz", señala, "para permitir que el oyente conecte con las letras, la melodía y las emociones que llevan consigo." Además, todos los instrumentos fueron tocados en vivo. "Todo lo que se escucha allí es auténtico y tangible."

Por esta razón y por otras expresiones de autonomía a lo largo del álbum, Erivo siente que este trabajo se asemeja a su álbum debut. Para el oyente, evoca una sensación de verdadera cercanía.

En una reciente conversación con AP, la artista discutió sobre "I Forgive You", su vida tras "Wicked" y el próximo proyecto "Wicked: For Good", además de cómo los procesos de actuación, canto y escritura se retroalimentan entre sí.

¿Por qué "I Forgive You"?

Este álbum se compone de historias y canciones personales, que reflejan experiencias actuales y pasadas, sobre las cuales he tenido que encontrar el perdón, tanto hacia otros como hacia mí misma. Decidir un título para un concepto tan sencillo, pero tan complicado de aplicar en la vida humana, me pareció fascinante.

Me gustaría que la gente repitiera las palabras "I Forgive You", ya que, aunque a veces es difícil decirlo, este álbum brinda el permiso necesario para pronunciarlo, incluso cuando no se está del todo listo.

Sobre la franqueza en el álbum

El concepto de ser una "obra en progreso" se refleja en canciones como "Replay", donde expreso mis miedos y luchas internas

El tono de "Replay" es animado, pero explora temas de fragilidad y vulnerabilidad en un viaje personal que muchos podrían no conocer. Es una exploración honesta de mi humanidad.

¿Cómo se influencian la escritura, el canto y la actuación?

Los tres se nutren entre sí. Al cantar, logro una apertura que me permite actuar con la misma disponibilidad emocional, esperando recibir lo que mi contraparte me ofrezca.

El impacto de "Wicked" en su carrera

La notoriedad que adquirí tras "Wicked" trajo consigo un ajuste significativo, ya que perdí la posibilidad de pasar desapercibida en espacios cotidianos. Aunque aprecio la amabilidad de los fans, es un cambio que no había anticipado.

Próximos proyectos

En cuanto a la filmación de "Wicked", estamos casi finales con un par de tomas adicionales.

Conclusión sobre el álbum

Estoy muy orgullosa de "I Forgive You". Este trabajo fue resultado de un esfuerzo colectivo en el que invertimos mucho tiempo y dedicación, ya que amo mi arte y la música. Espero que los oyentes sientan el amor que le pusimos.

Esta historia fue adaptada del inglés por un editor de AP con el apoyo de tecnología de inteligencia artificial generativa.