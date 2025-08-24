Cortés brilla en la victoria de Padres sobre Dodgers y toman el liderato 5-1

FOTO: Cortés domina a Dodgers y Padres toman el liderato divisional con victoria 5-1

SAN DIEGO (AP) — El cubano Nestor Cortes llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada y se combinó con tres relevistas para permitir solo dos hits, mientras los Padres de San Diego recuperaron el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional con una victoria el sábado por la noche de 5-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano Ramón Laureano conectó un sencillo de dos carreras en la cuarta entrada y Xander Bogaerts añadió un doble de dos carreras en la octava para los Padres (74-56), quienes superaron a los Dodgers (73-57) durante la última serie de la temporada regular entre los archirrivales, permitiendo solo cinco hits y dos carreras en victorias consecutivas.

Después de ser barridos en el Estadio Chavez Ravine el fin de semana pasado, San Diego ganó sus últimos cinco juegos.

Los Ángeles se ubicó en segundo lugar por solo el segundo día desde el 27 de abril.

El cubano Adrián Morejón consiguió cuatro outs para su tercer salvamento.

Tyler Glasnow (1-2) permitió dos carreras y tres hits con cuatro bases por bolas en cuatro entradas en su cumpleaños número 32.

Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas tuvo un desempeño de 2-1.

Por parte de los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. tuvo una actuación de 2-0 con una anotada y Manny Machado de 2-0 con dos anotadas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.