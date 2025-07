Corte Suprema de Wisconsin revoca prohibición del aborto de 1849

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El miércoles, la Corte Suprema de Wisconsin, conformada por una mayoría liberal, revocó la prohibición del aborto que había estado vigente en el estado desde 1849, con un fallo de 4-3 que determinó que la prohibición había sido sustituida por una legislación más reciente que penaliza el aborto solo después de que un feto puede sobrevivir fuera del útero.

La normativa de 1849 tipificaba como delito grave el acto de “destruir intencionalmente la vida de un niño no nacido” por parte de cualquier persona que no fuera la madre. Esta normativa permaneció activa hasta 1973, cuando fue aniquilada por la trascendental decisión de Roe vs. Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos, que legalizó el aborto en todo el país. Sin embargo, los legisladores nunca eliminaron oficialmente la prohibición, y los sectores conservadores argumentaron que la anulación de Roe en 2022 reactivaba dicha prohibición.

En respuesta a esta situación, en 2023, el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, demócrata, presentó una demanda sosteniendo que la prohibición de 1849 había sido superada por posibles leyes que habían sido impulsadas durante casi medio siglo de vigencia de Roe. En su argumento, Kaul mencionó especialmente una norma de 1985 que en esencia permitía el aborto hasta la viabilidad, que se establece alrededor de las 21 semanas de gestación, siendo este el momento en que algunos bebés pueden sobrevivir con ayuda médica.

El fiscal del condado Sheboygan, Joel Urmanski, un republicano, defendió la prohibición en el tribunal, argumentando que coexistir con las restricciones más recientes era posible, asemejándolo a la existencia de penas distintas para el mismo delito.

En 2023, la jueza del condado Dane, Diane Schlipper, determinó que la prohibición de 1849 criminalizaba el feticidio, a lo que ella definió como el asesinato de un feto sin el consentimiento materno, pero no abarcaba los abortos consensuados. Desde ese fallo, los abortos han estado disponibles en Wisconsin, aunque la decisión de la Corte Suprema estatal otorga a los proveedores y pacientes mayor seguridad respecto a la legalidad de los abortos en el estado.

Urmanski había solicitado a la Corte Suprema estatal que anulase el fallo de Schlipper sin esperar un veredicto de un tribunal inferior, con expectativas de que tan pronto los jueces decidieran, revocarían la prohibición. Con una mayoría de 4-3, los jueces liberales están inclinados a apoyar la legalidad del aborto; destaca Janet Protasiewicz, quien durante su campaña manifestó abiertamente su apoyo a los derechos reproductivos.

La demócrata Susan Crawford derrotó al conservador Brad Schimel en una reciente elección para un puesto en la corte en abril, asegurando que los liberales mantendrán su mayoría hasta al menos 2028. Aunque Crawford no formó parte del fallo del miércoles y aún no ha sido jurada, su participación será crucial en una demanda separada de Planned Parenthood de Wisconsin que cuestiona la constitucionalidad de la prohibición de 1849, una instancia que la alta corte decidió abordar el año pasado.