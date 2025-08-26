Corte de Guatemala niega apelación de fiscalía contra periodistas de El Periódico

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó una apelación de la fiscalía que buscó llevar a juicio a ocho periodistas y columnistas del desaparecido medio de comunicación El Periódico, quienes investigaron actos de corrupción donde se señalaron a jueces y fiscales.

La resolución del máximo tribunal se conoció el martes a través de redes sociales. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, había apelado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no otorgarle un amparo provisional para que los comunicadores fueran llevados a juicio por sus escritos.

En febrero de 2023, el juez Jimmi Bremer ordenó que la fiscalía investigara a los periodistas como parte del proceso judicial por supuestos delitos de conspiración para la obstrucción de justicia contra el reconocido periodista José Rubén Zamora, expresidente de El Periódico, quien llevaba cuatro años preso sin juicio ni condena.

Los periodistas que trabajaban en el mismo medio realizaron publicaciones sobre abuso de poder y actos de corrupción y otros presuntos delitos contra jueces y fiscales, por lo que la fiscalía pidió que fueran investigados por el mismo delito que Zamora por amenazar y poner en duda el honor de los funcionarios, indica el fallo.

Tras la orden del juez Bremer, un nuevo juzgado entró a conocer la acusación contra los periodistas quienes pidieron al nuevo juez que el caso se trasladara a un tribunal de imprenta, un procedimiento establecido en la llamada Ley de Libre Emisión del Pensamiento que regula las actuaciones y responsabilidades de los periodistas, lo que el nuevo juez aceptó y fue apelado infructuosamente por la fiscalía en tres instancias distintas.

Varios de los periodistas y columnistas buscaron el exilio para evitar una posible detención.

En mayo de 2023, un año después de la encarcelación de Zamora, las investigaciones de la fiscalía y la presión política y financiera llevaron a que El Periódico dejara de emitirse. El medio era considerado como uno de los más críticos al gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Bremer y Curruchiche, otros jueces y fiscales, incluida la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, han sido sancionados por más de 40 países que les han impedido el ingreso a sus territorios señalándolos de obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia de Guatemala y usar el sistema judicial contra opositores.