Congresista dice que EEUU presionará a Israel para retirarse de Líbano si ejército asegura el país

BEIRUT (AP) — Washington presionó a Israel para que se retire de todo el sur de Líbano si el ejército libanés asumió el control total del país, indicó el jueves un congresista de Estados Unidos.

“Presionamos fuertemente para asegurarnos de que haya —y esto es algo en lo que trabajé con los israelíes— una retirada completa a cambio de que las Fuerzas Armadas Libanesas demuestren su capacidad para asegurar todo Líbano”, indicó el congresista republicano de California, Darrell Issa.

Issa realizó sus declaraciones desde Beirut, donde se reunió con el presidente libanés Joseph Aoun antes de una reunión en que el gabinete libanés estaba preparado para discutir el desarme del grupo político-paramilitar Hezbollah.

Issa no especificó si Estados Unidos pediría a Israel que comience a retirar sus fuerzas del territorio que ocupa en el sur de Líbano antes o después que Hezbollah entregue su arsenal, un punto que había estado en disputa.

El gobierno libanés solicitó el martes al ejército nacional que preparara un plan en el que sólo las instituciones estatales en la pequeña nación tengan armas para fin de año, una medida que buscó desarmar a Hezbollah.

Después de la reunión del gabinete del martes, Hezbollah acusó al gobierno de ceder ante la presión de Estados Unidos e Israel y señaló que “tratará esta decisión como si no existiera”.

Los funcionarios de Hezbollah indicaron que el grupo no discutiría la entrega de su arsenal restante hasta que Israel se retirara de cinco colinas que ocupa dentro de Líbano y detuviera los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah, desde que la última guerra entre Israel y Hezbollah terminó en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Israel había acusado a Hezbollah de intentar reconstruir sus capacidades militares y dijo que estaba protegiendo su frontera. Desde el alto el fuego, el grupo político-paramilitar había reivindicado la responsabilidad de un ataque lanzado a través de la frontera.

Issa, de origen libanés, afirmó que Estados Unidos debía “ayudar a todos los vecinos a entender que es el derecho exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas tomar decisiones”.

“Si algo sale mal, se pedirá a las Fuerzas Armadas Libanesas que sean responsables”, manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.