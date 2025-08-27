Condenan a muerte con suspensión a legislador chino por soborno millonario

Un tribunal de China condenó a muerte con suspensión de dos años, a Liu Xingtai, quien fue legislador de alto rango de la provincia de Hainan, en el sur del país, bajo cargos de aceptación de sobornos.

Liu, ex vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Hainan, fue privado de por vida de sus derechos políticos, sus bienes personales se confiscarán y sus ganancias ilegales derivadas de sobornos serán recuperadas y entregadas al tesoro estatal, según el veredicto del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Guilin, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China.

El tribunal determinó que Liu había aprovechado sus cargos en las provincias de Shandong y Hainan entre 2003 y 2024 para ayudar a individuos y organizaciones en asuntos relacionados con operaciones de negocios, contratación comercial y desembolso de fondos.

A cambio, aceptó dinero y objetos de valor por más de 316 millones de yuanes (unos 44,38 millones de dólares), indicó la corte.

Liu fue juzgado el 29 de mayo, se declaró culpable y expresó remordimiento en su declaración final, indica un cable de la agencia de noticias Xinhua.