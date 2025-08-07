En vivo

Condenan a 20 años de prisión a un hombre por el asesinato de un sacerdote

Se trata del crimen del religioso católico y activista indígena Marcelo Pérez, ocurrido en Chiapas en 2024.

07/08/2025 | 02:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez sentenció a 20 años de prisión a un hombre por el asesinato del sacerdote católico y activista indígena Marcelo Pérez el año pasado en el sur de México, que conmocionó al país.

La Fiscalía General de la República dijo el miércoles en un comunicado que un juez del estado sureño de Chiapas decretó una pena de 20 años de cárcel para Edgar “M”, quien se acreditó como autor material del homicidio del sacerdote de San Cristóbal de Las Casas.

Según las autoridades, el condenado se presentó el 20 de octubre en las inmediaciones de la capilla del barrio de Cuxtitali de la localidad y, después de seguir al religioso, que acababa de oficiar una misa, le disparó con un arma de fuego mientras subía a su vehículo.

Pérez era un indígena tsotsil que llevaba dos décadas en el sacerdocio y era conocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y violencia del crimen organizado.

Las autoridades continuaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de otras personas involucradas en el asesinato de Pérez, indicó la fiscalía.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado por el asesinato del sacerdote? Edgar “M” fue condenado a 20 años de prisión.

¿Qué ocurrió el 20 de octubre? El condenado le disparó al sacerdote Marcelo Pérez mientras subía a su vehículo.

¿Dónde sucedió el homicidio? En las inmediaciones de la capilla del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

¿Cuál fue la reacción del país ante el asesinato? El asesinato del sacerdote conmocionó a México el año pasado.

¿Qué investiga la fiscalía? Continúa investigando la responsabilidad de otras personas involucradas en el asesinato de Pérez.

[Fuente: AP]

