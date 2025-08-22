Condenan a 10 años de prisión a exfiscal por fraude procesal en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño condenó el viernes al ex fiscal general de la República, Luis Martínez, a diez años de prisión por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación en perjuicio de la justicia.

Es la tercera condena contra el ex fiscal general que en el 2018 se convirtió en el primero de su cargo en ser declarado culpable en la nación centroamericana de un delito al revelar conversaciones privadas de un sacerdote. Seis años después, un tribunal superior lo condenó por enriquecimiento ilícito.

En el mismo caso de fraude procesal, el Tribunal Tercero de Sentencia de El Salvador, también declaró culpable y condenó a cinco años de cárcel al ex director de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza, y a Héctor Francisco Grimaldi, con seis años de cárcel, por fabricar falsos procesos en contra de una víctima, en el 2016.

En la acusación, la fiscalía sostuvo que Martínez lideró una red de corrupción dentro del Ministerio Público y se aprovechó de su posición como fiscal general para beneficiar a terceros en procesos judiciales.

Martínez ejerció el cargo de fiscal general entre el 4 de diciembre de 2012 y el 12 de diciembre de 2015, y tres años después de dejar el puesto, en diciembre de 2018, se convirtió en el primer ex fiscal general de El Salvador en ser declarado culpable de un delito.

Se le sentenció a cinco años de cárcel y a pagar 125.000 dólares de multa por haber revelado conversaciones privadas con el sacerdote español Antonio Rodríguez en 2014, cuando se encontraba al frente de la fiscalía.

En diciembre de 2024 se lo condenó por enriquecimiento ilícito durante su gestión y se le ordenó devolver 71.736,62 dólares a las arcas del Estado. También se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años a partir de la condena.